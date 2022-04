Okupanti pastiprina uzbrukumus Ukrainas austrumos. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā, kas izceļas ar īpašu nežēlību un brutalitāti, turpinās jau 44. dienu. Pēdējo nedēļu uzmanības centrā bija šausmas un zvērības pret civiliedzīvotājiem, kas pēc okupantu spēku atkāpšanās atklājās Kijivas piepilsētā Bučā, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdina, ka vēl vairāk civiliedzīvotāju upuru ir Borodjankas ciemā. Turpinām sekot notikumiem Ukrainā.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 44. diena (08.04.2022)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis "Instagram" vietnē nosodījis uzbrukumu Kramatorskas dzelzceļa stacijai. Prezidents rakstījis: "[krievi] ciniski iznīcina [Ukrainas] iedzīvotājus, jo [viņiem] pietrūkst spēka un drosmes kaujas laukā mums pretoties." Uzbrukuma rezultātā varētu būt gājuši bojā aptuveni 30 cilvēki. (BBC)

Jau vēstījām par Krievijas uzbrukumu Kramatorskas dzelzceļa stacijai, kura rezultātā, pēc šobrīd pieejamās informācijas, bojā gājuši desmitiem cilvēku.Kļuvis zināms, ka uzbrukuma brīdī stacijā atradās aptuveni 4000 cilvēku. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem bija sievietes, bērni un vecāka gadagājuma cilvēki, paziņojis pilsētas mērs. (Sky News)

Apvienotā Karaliste noteikusi sankcijas Vladimira Putina meitām. Viņa meitu vārdi - Katerina Tihonova un Marija Voroncova - tagad ir pievienoti Apvienotās Karalistes sankciju sarakstam. Tā ir daļa no "saskaņotiem" centieniem ar ASV, kuras jau ir noteikušas sankcijas pret abām sievietēm. Apvienotās Karalistes valdība arī noteikusi sankcijas pret Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova meitu Jekaterinu Vinokurovu. (BBC)

Šobrīd aktuālā informācija: - Krievijas invāzija Ukrainā sākās 24. februārī. Rit kara 44. diena.- Krievijas karaspēka raidītajām raķetēm piektdien trāpot Doņeckas apgabala Kramatorskas pilsētas dzelzceļa stacijai, gājuši bojā desmitiem cilvēku, paziņojis Doņeckas apgabala gubernators Pavlo Kirilenko.- Ziemeļos Krievijas spēki tagad ir pilnībā atkāpušies no Ukrainas uz Baltkrieviju un Krieviju. Vismaz daži no šiem spēkiem tiks pārcelti uz Austrumukrainu, lai cīnītos Donbasā, ziņojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.- Nākamā intensīvās karadarbības fāze gaidāma Ukrainas austrumos, no kurienes jau tiek evakuēti iedzīvotāji. Šobrīd okupanti veic spēku pārgrupēšanu un pārdislocēšanu uz Donbasu. Vairākās pilsētās šajā reģionā aizvadītās diennakts laikā jau ir notikuši Krievijas uzbrukumi.- Dienvidos esošā Mariupoles pilsēta joprojām ir ielenkta un humānā situācija tur aizvien ir katastrofāla.- Ukraina ziņo, ka kopš kara sākuma Krievija ir zaudējusi aptuveni 19 000 karavīru.

Krievijas spēki ir apšaudījuši Harkivas pilsētu, piektdien paziņoja reģiona militārais gubernators. "Pēdējās 24 stundās Krievijas okupācijas spēki ir izšāvuši 48 reizes ar artilēriju, mīnmetējiem, tankiem un vairākām raķešu palaišanas ierīcēm Saltivkā, Pjatihatkos, Oleksijivkā, Derhačos un pilsētas centrā," sacīja Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oļehs Sinehubovs. (CNN)

Kāda augsta ranga Eiropas amatpersona Krievijas diplomātu izraidīšanu nodēvējusi par "lielu traucējumu" Krievijas izlūkdienestu darbībai. Vēloties palikt anonīms, viņš laikrakstam "Washington Post" sacīja, ka Kremlim būs grūtības atjaunot un papildināt izlūkdienestu darbinieku apjomus. "[Darbinieku] Pārcelšana un instruktāža prasīs laiku un kādu laiku var nebūt iespējama," sacīja diplomāts. (Sky News)

Brīdī, kad stacijai trāpīja raķetes, tur atradās tūkstošiem cilvēku, kuri ar vilcieniem gatavojās evakuēties, jo Donbasā gaidāms Krievijas karaspēka uzbrukums. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-raketem-trapot-kramatorskas-dzelzcela-stacijai-boja-gajusi-desmitiem-cilveku.d?id=54226906

Šobrīd tiek ziņots, ka vairāk nekā 30 cilvēki gājuši bojā un vairāk nekā 100 ievainoti Krievijas raķetes triecienā dzelzceļa stacijai Ukrainas austrumu pilsētā Kramatorskā. (Al Jazeera)

Okupantu zaudējumi kopš kara sākuma. Krievijas armija zaudējusi aptuveni 19 000 karavīru. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/DefenceU/status/1512335554347732992

Par raķetes triecienu Kramatorskas dzelzceļa stacijai Ukrainas austrumos. Doņeckas apgabala gubernators paziņojis, ka policija un glābēji ziņo, ka pēc raķešu trieciena stacijai ir gājuši bojā vai ievainoti desmitiem cilvēku. Pavlo Kiriļenko sacīja, ka tobrīd stacijā atradās tūkstošiem cilvēku, jo iedzīvotāji no Doņeckas apgabala tika evakuēti uz drošākiem Ukrainas reģioniem. (BBC)

Krievijas spēki koncentrējas uz Popasnas un Rubižnes pilsētu pārņemšanu Luhanskas apgabalā Ukrainas austrumos, ziņojis Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. Ģenerālštāba paziņojumā teikts, ka Krievijas spēki turpina mēģināt nostiprināt kontroli pār aplenkto Mariupoles pilsētu. (Al Jazeera)

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma 24.februārī Polijas robežu šķērsojuši vairāk nekā 2,5 miljoni bēgļu no Ukrainas, paziņoja Polijas robežsardze. Tomēr nav precīzu datu, cik no viņiem palikuši Polijā, bet cik devušies tālāk uz citām valstīm. (LETA)

Fabrīss Potjē, bijušais NATO politikas plānošanas direktors, norādījis, ka NATO ir jādara "daudz vairāk", tostarp daudz ātrāk jānodrošina Ukrainai advancētas ieroču sistēmas. Medijam "Sky News" Potjē skaidroja: "Tas [lielāka palīdzība Ukrainai] ir iespējams un nepieciešams, jo izvēle šeit ir starp to, vai mēs ieejam ļoti ilgā karā, kurā visas pilsētas Donbasā un Ukrainas austrumos būtībā tiek iznīcinātas un bojā iet tūkstošiem civiliedzīvotāju, vai arī mēs cenšamies palīdzēt [Ukrainas prezidentam Volodimiram] Zelenskim pabeigt šo karu ar nosacījumiem, kas viņam un Ukrainas iedzīvotājiem ir pieņemami."

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un Eiropas Savienības ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels ir ceļā uz Ukrainas galvaspilsētu, lai tur tiktos ar prezidentu Volodimiru Zelenski. https://twitter.com/vonderleyen/status/1512303926032359428

Lielbritānijas parlamenta Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Tobiass Elvuds izteicies, ka "līdz šim Kremļa retorika mūs ir pārāk viegli nobiedējusi". Intervijā britu medijam "Sky News" viņš argumentēja, ka "tiek darīts pietiekami daudz, lai nodrošinātu, ka Ukraina nezaudē, bet nepietiekami, lai nodrošinātu [Ukrainas] uzvaru". Elvuds sacīja, ka, ja Rietumi būtu "ļoti drosmīgi", NATO nosūtītu uzdevumu vienību starptautiskajos ūdeņos patrulēšanai pie Odesas. Šis solis būtu paziņojums Krievijai, lai pateiktu, ka mēs situāciju "uztveram nopietni", izteicās britu parlamenta deputāts, uzsverot Odesas stratēģisko un ekonomisko nozīmi. “Ja tā [Odesa] kritīs, Ukraina kļūs par valsti [kurai ir tikai] sauszemes teritorija," sacīja Elvuds. Viņš norādīja, ka Odesas nonākšana okupantu kontrolē varētu atstāt ārkārtīgi negatīvas sekas uz Ukrainas graudu eksporta nozari. "Bet vēl svarīgāk ir tas, ka Putins [Odesas ieņemšanas gadījumā] varēs paziņot par uzvaru," norādīja Elvuds.

Pēdējo stundu laikā Odesas amatpersonas paziņojušas, ka dienvidu pilsētu skāruši raķešu triecieni. Amatpersonas sacīja, ka okupanti uzbrukumus ostas pilsētai veikuši no Melnās jūras. "Tā rezultātā tika skarti (..) infrastruktūras objekti Odesas reģionā," piebilda pilsētas pārstāvji. (BBC)

VDD skaidroja, ka saistībā ar neattaisnojamo Krievijas agresiju pret Ukrainu dienests pievērš pastiprinātu uzmanību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri nonākuši tā redzeslokā saistībā ar aizdomām par darbību Latvijai nedraudzīgo valstu varas interesēs. https://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-vdd-rosinajuma-melnaja-saraksta-ieklauti-15-krievijas-un-baltkrievijas-pilsoni.d?id=54226202

Ukraina ir paziņojusi, ka plāno izveidot 10 humānās palīdzības un evakuācijas koridorus. Tiem, kas bēgs no dienvidu pilsētas Mariupoles, būs jāizmanto privātie transportlīdzekļi. (Sky News)

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas iebrukumu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Ziemeļos Krievijas spēki tagad ir pilnībā atkāpušies no Ukrainas uz Baltkrieviju un Krieviju. Vismaz daži no šiem spēkiem tiks pārcelti uz Austrumukrainu, lai cīnītos Donbasā. Daudzi no šiem spēkiem būs ievērojami jāpapildina, pirms tos varēs dislocēt austrumos, un jebkura masveida pārdislocēšana no ziemeļiem, visticamāk, prasīs vismaz nedēļu. Krievijas veiktā pilsētu apšaudīšana Ukrainas austrumos un dienvidos turpinās, un Krievijas spēki ir virzījušies tālāk uz dienvidiem no stratēģiski svarīgās Izjumas pilsētas, kas joprojām atrodas viņu kontrolē. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1512284278813597702

Krievijas pārstāvji pirms ANO balsojuma par Krievijas izslēgšanu no ANO Cilvēktiesību padomes draudējuši dalībvalstīm ar sekām Maskavai nelabvēlīga balsojuma gadījumā, atsaucoties uz vairākiem avotiem, ziņo raidsabiedrība CNN. Krievijas pārstāvju izplatītā zīmītē paskaidrots, ka par “nedraudzīgu žestu” tiks uzskatīts ne tika balsojums par Krievijas izslēgšanu no padomes, bet arī atturēšanās vai nepiedalīšanās balsojumā. ANO Ģenerālā asambleja ceturtdien nobalsoja par Krievijas izslēgšanu no Cilvēktiesību padomes. Šo iniciatīvu balsošanai izvirzīja ASV. Par Krievijas izslēgšanu nobalsoja 93 valstis, 24 bija pret, bet 58 atturējās.

Kijivas piepilsētā Bučā savāktas 320 nogalināto civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas un 163 no tiem jau ir identificēti, paziņojis Bučas mērs Anatolijs Fedoruks. (UNIAN)

Kanādā budžetā iekļauta finanšu un militāra palīdzība Ukrainai – 550 miljoni dolāru bruņojumam un miljards dolāru kredītos, tviterī raksta Kanādas deputāts Ivans Beikers. Kanāda atbalstīšot Ukrainu līdz uzvarai. https://twitter.com/Yvan_Baker/status/1512168655311851530?ref_src=twsrc%5Etfw

Moldovā aizliegtas tā sauktās Georga lentas, kā arī okupantu simboli “Z” un “V”, kurus Krievijas spēki plaši izmanto iebrukuma laikā Ukrainā, raksta vietējais portāls “NewsMaker”.

Krievijas okupanti nozaguši humāno palīdzību, kas no Zaporižjas bija nosūtīta uz Melitopoli, raksta Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs. Okupanti savākuši cilvēku evakuācijai paredzētos autobusus un automašīnas ar palīdzības kravām. https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/posts/4990275394372458&show_text=true&width=500

Vācijas kanclers Olafs Šolcs citu augsta ranga vācu politiķu spiediena dēļ atlicis gala lēmumu par aptuveni 100 tanku piegādi Ukrainai, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta portāls “Politico”.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Baltkrievijā poligonos visā valstī notiekot karavīru kaujas sagatavošanas mācības un tiekot gatavoti “brīvprātīgie” jaunu vienību formēšanai. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290219829957769&show_text=true&width=500

Krievijas okupētajā Izjumā tā sauktās “Doņeckas tautas republikas” pārstāvji nosaukti par jauno “policiju”. Viņi nelegāli pārbauda dokumentus, pārmeklē cilvēkus un viņu mājas, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs pieļauj, ka Krievijas draudi par uzbrukumu Harkivai ir informatīvi psiholoģiskā operācija, lai novērstu Ukrainas armijas uzmanību no Izjumas. (Liga.net)

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko publicējis video ar kapiem, kuros apglabāti Krievijas bombardēšanas upuri Čerņihivā. Video apskatāms šeit.

Lai arī Krievijas spēki ir aizgājuši no Kijivas apkārtnes, turpinās Žitomiras, Kijivas, Čerņihivas un Sumu apgabalu atbrīvošana, situācija saglabājas ļoti sarežģīta, ceturtdienas vakarā informēja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs. Sevišķi bīstama situācija ir valsts dienvidos un austrumos, kur Krievija koncentrē spēkus masīvam uzbrukumam. Ukraina ar labi apmācītiem un motivētiem karavīriem, kā arī ar Rietumu partneru piešķirto ieroču palīdzību ir uzvarējusi kara “pirmo raundu”, skaidro ministrs. “Tomēr Krievija ir izdarījusi secinājumus un mainījusi taktiku. Tā pārslēdz konfliktu ilgstošajā fāzē un citā formā,” viņš uzsver. Ir sarucis kontakta kauju skaits, bet tā vietā notiek raķešu triecieni, aviācijas uzlidojumi, masveidā tiek izmantotas reaktīvās zalvju uguns sistēmas un tālas darbības artilērija, ar ko tiek grautas pilsētas. Apšaudes notiek no Krievijas un Baltkrievijas teritorijām, kā arī Melnās un Azova jūras. Līdz ar to karš pāriet fāzē, kurā sacenšas ar resursiem, kuri “Krievijai ir gandrīz nebeidzami, ja salīdzina ar Ukrainu”, analizē ministrs. “Lai uzvarētu tādā karā, mums ir vajadzīga cita palīdzība, nekā mēs saņēmām iepriekš,” atzīmē Rezņikovs.

No Krievijas okupācijas spēkiem pilnībā atbrīvots Sumu apgabals, piektdien no rīta paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Dmitrijs Živickis. Viņš brīdina iedzīvotājus nenobraukt no ceļiem, neizmantot meža ceļus un netuvoties vietām, kur stāv iznīcināta tehnika vai bijis Krievijas spēku izvietojums, jo okupanti aiz sevis atstājuši daudz mīnu un sprādzienbīstamu priekšmetu. https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/400431415418497&show_text=true&width=500

Kijivas apgabala Borodjankas ciematā ir vēl vairāk Krievijas okupantu upuru nekā Bučas pilsētā, savā videouzrunā ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Vēl ir sākušies gruvešu pārmeklēšanas darbi Borodjankā. Tur ir daudz briesmīgāk nekā citās no okupantiem atbrīvotajās Kijivas apgabala pilsētās. Ir vēl vairāk Krievijas okupantu upuru. Bet kas notiks, kad pasaule uzzinās visu patiesību par to, ko Krievijas karavīri izdarīja Mariupolē? Tur gandrīz katrā ielā ir tas, ko pasaule ieraudzīja Bučā un citās Kijivas apgabala pilsētās pēc Krievijas karaspēka aiziešanas. Tāda pati nežēlība. Tikpat briesmīgi noziegumi," sacīja Zelenskis. Ceturtdien Borodjankā tika atrasti 26 civiliedzīvotāju līķi. (LETA)

Starptautiskais hakeru grupējums “Anonymous” apgalvo, ka tam ir izdevies piekļūt Kremļa videonovērošanas sistēmai. (LETA)

Kopš 24.februāra, kad sākās Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukrainā, ir notikuši 103 uzbrukumi Ukrainas veselības aprūpei, kuros nogalināti 73 cilvēki un ievainots 51, ceturtdien paziņoja Pasaules Veselības organizācija (PVO). No PVO apstiprinātajiem 103 uzbrukumiem 89 skāra veselības aprūpes iestādes, bet 13 skāra transportu, ieskaitot ātrās palīdzības mašīnas. (LETA)

Amerikāņu TV kanāla “Fox News” žurnālists Bendžamins Hols atklājis, kādus ievainojumus guvis uzbrukumā Ukrainā. Automašīnu, kurā 39 gadus vecais Hols brauca kopā ar kolēģiem, 14. martā apšaudīja pie Kijivas. Divi Hola kolēģi incidentā gāja bojā. Žurnālists raksta, ka ir zaudējis pusi kājas, kā arī otras kājas pēdu. Viena roka tiekot “likta kopā”, viena acs vairs nerāda un cietusi ir arī dzirde. Tomēr viņš esot laimīgs, ka vēl ir dzīvs. https://twitter.com/BenjaminHallFNC/status/1512237398125686790?ref_src=twsrc%5Etfw

Viens no zīmīgajiem vakardienas notikumiem ir fakts, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Pekovs atzinis lielus Krievijas zaudējumus karā. Peskovs to atzinis intervijā "Sky News" žurnālistam Markam Ostinam. Ostins tiešraides sarunā norādījis: "Iemesls, kāpēc es teicu, ka tas [kara vešana] neiet pēc plāna, ir tas, ka esat atkāpušies no galvaspilsētas, prezidents Zelenskis joprojām ir pie varas, jūs esat zaudējuši tūkstošiem karavīru. Jūs esat pazaudējuši sešus ģenerāļus, simtiem tanku. Tas ir īsts pazemojums, ne tā?" Pēc tā Peskovs atbildēja: "Mums ir ievērojami karavīru zaudējumi. Tā mums ir milzīga traģēdija."

Ukrainas kontrolētajās Donbasa pilsētās vakar turpinājās masveidīga civiliedzīvotāju evakuācija. Varasiestādes brīdinājušas aizbraukt, kamēr tas vēl ir iespējams, baidoties no Kijivas apkārtnes pilsētās un Mariupolē piedzīvoto slaktiņu atkārtošanās. Starp tām ir Luhanskas apgabala pagaidu administratīvais centrs Severodonecka, Slovjanska un Kramatorska. Krievijas spēkiem ceturtdienas vakarā sabombardējot sliežu pārvadu pie Barvinkovas dzelzceļa stacijas, bloķēta tālāka Slovjanskas, Kramatorskas un Limanas evakuācija pa dzelzceļu, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas oficiālais "Twitter" profils. "Krievijai vergi ir vajadzīgi ne mazāk kā zeme. Iebrucēji piespiedu kārtā deportējuši desmitiem tūkstošu ukraiņu uz Krieviju," atzīmēts ministrijas paziņojumā.

