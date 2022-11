Okupanti pavirzījušies pie Bahmutas, taču savus panākumus pārspīlē, skaidro ISW

Krievijas spēki pārspīlē savus panākumus pie Ukrainas Doneckas apgabala Bahmutas un nesenie paziņojumi par virzīšanos pilsētas tuvumā vēl neliecina par neizbēgamu pilsētas nonākšanu ielenkumā, savā ikdienas apskatā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Par to, ka okupācijas spēki drīz aplenks Artemivsku (Bahmutas iepriekšējais nosaukums), pirmdien paziņoja Ukrainas teritorijā pašpasludinātās "Doneckas tautas republikas" līderis Deniss Pušiļins. "Situācija ir sarežģīta, bet, viennozīmīgi, mūsu vienības, tostarp "Vagner" apakšvienības, virzās uz priekšu," viņu citēja Krievijas aģentūra "RIA Novosti". "Operatīvā aplenkuma situācija ir tuvu," viņš papildināja.

Fotogrāfiju ģeolokācija atklāj, ka okupanti, domājams, sagrābuši dažus ciemus piecu līdz 30 kilometru attālumā dažādos virzienos no Bahmutas. Tomēr pagaidām nekas neliecina par neizbēgamu Bahmutas aplenkumu, analizē ISW speciālisti.

Krievijas avoti melīgus apgalvojumus par panākumiem pie Bahmutas aktīvi izplata kopš oktobra un jaunākās nepamatotās teritoriālās pretenzijas varētu būt daļa no šīs informatīvās kampaņas, norāda eksperti.

Pat, ja Krievijas spēkiem tiešām izdevies ieņemt apdzīvotās vietas uz dienvidiem no Bahmutas, šie panākumi neapdraud kritiski svarīgos maršrutus uz Siversku un Konstantinivku, kas ir galvenie ukraiņu vienību apgādes ceļi. Savukārt pozīcijas, par kuru ieņemšanu ziņo Krievijas puse, tālāk ved tieši uz sagatavotām Ukrainas spēku aizsargbūvēm Bahmutā un tās satelītciemos uz rietumiem un ziemeļiem.

Krievijas spēki to pašreizējā degradētajā stāvoklī, visticamāk, nespēs ātri aplenkt Bahmutu, secina ISW.

