Okupanti pēdējās dienās palielinājuši uzbrukumu jaudu Bahmutā, ziņo Lielbritānija

Krievija ir palielinājusi savu uzbrukumu jaudu Doneckas apgabala pilsētā Bahmutā, uzlabojoties sadarbībai starp Krievijas Aizsardzības ministriju un algotņiem no grupējuma "Vagner", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainas aizsardzība joprojām atrodas pilsētas rietumu rajonos, taču pēdējo 48 stundu laikā Bahmutas aizstāvji bijuši pakļauti īpaši intensīvai Krievijas artilērijas apšaudei.

"Vagner" uzbrukuma grupējumi turpina veikt galveno virzību cauri pilsētas centram, savukārt Krievijas gaisa desanta spēki (VDV) ir palīdzējuši algotņiem, nodrošinot operācijas ziemeļu un dienvidu flangu, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ukrainas spēki saskaras ar ievērojamām apgādes problēmām, taču ir veikuši efektīvu atkāpšanos no pozīcijām, kuras tie bija spiesti atdot, noslēgumā raksta britu izlūki.

