Okupanti plāno viltus provokācijas Zaporižjas AES, raksta ISW

Krievijas bruņotie spēki, iespējams, plāno viltus provokācijas pie Zaporižjas atomelektrostacijas (AES), lai apsūdzētu Ukrainas varas iestādes par neatbilstošu kodoliekārtu uzraudzīšanu, vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas AES uzņēmums "Energoatom" paziņoja, ka okupantu varas iestādes plāno AES dzesēšanas sistēmā iemest nedrošus objektus, lai izraisītu dzesēšanas mehānismu darbības traucējumus.

Kremļa spēki ir sagūstījuši un spīdzinājuši AES darbiniekus, lai iegūtu viltus materiālus, kuros darbinieki atzīstas, ka izmet ieročus dzesēšanas sistēmā, lai sabotētu rūpnīcu, un vaino Ukrainas varas iestādes par sliktu izturēšanos pret AES darbiniekiem.

Krievijas karaspēks jau iepriekš demonstrējis bezatbildīgu un bīstamu rīcību AES un to tuvumā, piemēram, kodoliekārtu apšaudi Zaporižjas AES marta sākumā un izrakumu veidošanu radioaktīvā augsnē Černobiļas Slēgtajā zonā.

Krievija plāno Hersonas un Zaporižjas apgabalu aneksiju

Analītiķi raksta, ka Kremlis izvirza nosacījumus Hersonas un Zaporižjas apgabalu pievienošanai Krievijas Federācijai, kā paraugu izmantojot pirms 1917.gada Taurijas guberņu. Tā bija vēsturiska Krievijas impērijas province.

Saskaņā ar šādu scenāriju Hersonas apgabala kreisais krasts un Zaporižjas apgabala daļa tiktu pievienoti Krievijas Federācijai, iespējams, kā viena vienība.

Krievijas varas iestādes gatavojas arī pseido-referendumam, lai izstrādātu nosacījumus teritoriju aneksijai.

Okupanti ukraiņiem pieprasa Ukrainas dienvidos atvērt banku kontus Krievijas valstij piederošā bankā "Promsvyazbank". Hersonas amatpersona ziņoja, ka Krievijas spēki ir bloķējuši civilo satiksmi Hersonas apgabala ziemeļos un neļauj nevienam iebraukt okupētajā teritorijā vai iziet no tās, kas var tikt traktēts kā papildu mēģinājums kontrolēt civiliedzīvotājus, gatavojoties nelikumīgajai aneksijai.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās agrā 24. februāra rītā.Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.