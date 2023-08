Okupanti sākuši izmantot Krievijā ražotos 'Shahed' tipa dronus, ziņo Lielbritānija

Krievija gandrīz noteikti ir sākusi izvietot pašas ražotus vienvirziena uzbrukuma bezpilota lidaparātus (OWA-UAV), kuru dizains ir balstīts uz Irānas "Shahed" droniem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka Krievijas spēki Irānā ražotas sistēmas importē kopš 2022. gada septembra. Vietējā ražošana, visticamāk, ļaus Krievijai izveidot uzticamāku OWA-UAV piegādi.

Šo ieroču veiktspēja ir bijusi mainīga, un Ukraina ir izrādījusies efektīva, neitralizējot lielāko daļu ienākošo OWA-UAV, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija tuvākajos mēnešos, visticamāk, plāno nodrošināt pašpietiekamību OWA-UAV ražošanā. Tomēr pagaidām Maskava joprojām ir atkarīga no Irānas komponentiem un veseliem ieročiem, kas galvenokārt tiek piegādāti caur Kaspijas jūru, noslēgumā raksta britu izlūki.

