Okupanti sākuši pārvietot elementus no 'Dņepras grupas spēkiem', ziņo Lielbritānija

Pēdējo desmit dienu laikā Krievija ir sākusi pārvietot savas "Dņepras spēku grupas" (DGF) elementus no Dņepras upes austrumu krasta, lai nostiprinātu Zaporižjas un Bahmutas sektorus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šī spēku pārvietošana potenciāli ietver vairākus tūkstošus karavīru no 49. armijas, tostarp tās 34. atsevišķās motorizētās brigādes, kā arī Gaisa desanta spēku (VDV) un Jūras kājnieku vienības.

DGF pārvietošana, iespējams, atspoguļo Krievijas uzskatu, ka liela Ukrainas uzbrukuma iespējamība pāri Dņeprai tagad ir mazāk iespējama pēc Kahovkas dambja uzspridzināšanas un tā izraisītajiem plūdiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vwV6Pe2K1I

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tlnuet4ZoW