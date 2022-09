Okupanti Ukrainā pirmo reizi izmantojuši Irānas nosūtītos bezpilota lidaparātus, ziņo briti

Krievija, ļoti iespējams, pirmo reizi Ukrainā ir izvietojusi Irānas nosūtītos kaujas bezpilota lidaparātus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija.

Ukrainas amatpersonas 13.septembrī ziņoja, ka ukraiņu bruņotie spēki netālu no Kupjanskas, kas ir viena no teritorijām, kurā norit Ukrainas pretuzbrukums, ir notriekuši bezpilota kaujas lidaparātu "Shahed-136", raksta briti.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

A perfect union of two despots.

