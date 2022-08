Okupanti uzbrūk Ukrainai no teritorijām pie spēkstacijām, ziņo Lielbritānija

Krievijas spēki darbojas Zaporižjas atomelektrostacijai blakus esošajos reģionos un ir izmantojuši šajos apgabalos bāzētas artilērijas vienības, lai uzbruktu Ukrainas teritorijai Dņepras rietumu krastā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēc piecus mēnešus ilgas okupācijas Krievijas nodomi attiecībā uz Zaporižjas atomelektrostaciju joprojām ir neskaidri. Tomēr darbības, ko okupanti veikuši objektā, varētu būt mazinājušas tās darbības drošību.

Krievijas spēki, iespējams, izmanto atomelektrostacijas un tām blakus esošo teritoriju statusu, lai samazinātu risku, ko Ukrainas nakts uzbrukumi rada okupantu militārajām iekārtām un personālam, noslēgumā raksta britu izlūki.

