Okupanti uzbrukumiem izmanto sprāgstvielām pildītas novecojušas bruņumašīnas, ziņo Lielbritānija

Jūnijā saņemti vairāki ziņojumi par to, ka Krievijas spēki izmantojuši novecojušas bruņumašīnas, kas pildītas ar vairākām tonnām sprāgstvielu, kā transportlīdzekļos pārvadājamas improvizētas sprāgstvielu ierīces (VBIED), teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šāda transporta līdzekļa apkalpe pamet to pēc tam, kad tas ir sācis doties pretī savam mērķim. Lielākā daļa Krievijas VBIED izmantošanas gadījumu notikuši ap Marinku, netālu no Doneckas pilsētas, un tie sākās dažas dienas pēc tam, kad čečenu vienības ieradās šajā apgabalā: pastāv reāla iespēja, ka čečenu spēki ir šīs taktikas pirmie izmantotāji.

Čečenijas kaujiniekiem ir pieredze improvizētu sprāgstvielu lietošanā, sākot ar Čečenijas kariem 1990. gados. Tiek ziņots, ka čečeni, kas cīnās Ukrainas pusē, 2023. gada janvārī ir izveidojuši līdzīgus VBIED, norāda Lielbritānijas ministrija.

Lielākā daļa Krievijas VBIED gandrīz noteikti ir uzsprāguši, pirms tie ir sasnieguši mērķi, prettanku mīnu un tieša uzbrukuma kombināciju dēļ, radot šaubas par šādas taktikas efektivitāti. Tomēr šie VBIED izraisa ārkārtīgi lielus sprādzienus, kas, iespējams, joprojām psiholoģiski ietekmē aizsardzības pozīcijās esošos spēkus, noslēgumā raksta britu izlūki.

