Okupanti varētu būt iegājuši 'Azovstaļ' teritorijā, ziņo domnīca

Okupantu spēki 4. maijā pirmoreiz varētu būt iekļuvuši Mariupoles "Azvostaļ" tērauda rūpnīcas teritorijā, kurā bāzēti pēdējie dienvidu pilsētas aizstāvji, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Domnīcas analītiķi norāda, ka Krievijas gūtā progresa apmērs attiecībā uz rūpnīcas ieņemšanu joprojām nav skaidrs, un raksta, ka okupantus, visdrīzāk, sagaida smagas kaujas, ja tie plāno iegūt kontroli pār visu objekta teritoriju.

Kremlis, visticamāk, cer, ka veiksmīga "Azovstaļ" sagrābšana ar sauszemes uzbrukumu nostiprinās Maskavas centienus iegūt pilnīgu kontroli pār Mariupoli līdz 9.maijam, pieļauj ISW.

Mariupoles mērs Vadims Boičenko trešdien paziņoja, ka esot zaudēti sakari ar Mariupoles aizstāvjiem "Azovstaļ" rūpnīcā, piebilstot, ka nav zināms, kas notiek Krievijas smagi apšaudītajā kompleksā.

Mariupole ir viena no Ukrainas pilsētām, kas kopš Krievijas iebrukuma sākuma cietusi visvairāk.

Aplenktās pilsētas aizstāvju pēdējais bastions kopā ar lielu skaitu civiliedzīvotāju bāzējies tieši "Azovstaļ" rūpnīcas teritorijā.