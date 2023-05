Okupanti veido jaunu uzbrukuma aviācijas grupu 'Štorm', ziņo Lielbritānija

Krievija, visticamāk, veido jaunu "elites" uzbrukuma aviācijas grupu ar nosaukumu "Štorm", kura darbosies Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka vienība, visticamāk, sastāvēs no vismaz vienas iznīcinātāju-bumbvedēju "Su-24 FENCER" un "Su-34 FULLBACK" eskadras un uzbrukuma helikopteru eskadras. Lidmašīnu tipu kombinācija liecina, ka grupas galvenā loma būs saistīta ar sauszemes uzbrukuma misijām.

Krievijas mediju ziņojumi liecina, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas mērķis ir piesaistīt augsti kvalificētus un motivētus pilotus, piedāvājot lielu atalgojumu un ļaujot pieteikties pensionētiem aviatoriem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Grupas izveide izceļ to, kā Krievija vērtē, ka tās regulārās gaisa spēku eskadras ir ļoti vāji pildījušas savu pamatfunkciju — veikt uzlidojumus Ukrainas līnijām, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/f4SN7EUioz

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dWvk4LDFPd