Okupanti veido plašas aizsardzības pozīcijas Zaporižjas apgabalā, ziņo britu izlūki

Pēdējo nedēļu laikā Krievija ir turpinājusi veidot plašu lineāro aizsardzību Zaporižjas apgabalā Ukrainas dienvidos. Visticamāk, par šo teritoriju ir atbildīga Krievijas Dienvidu spēku grupa (SGF), teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija šajā sektorā šobrīd ir pabeigusi trīs aizsardzības zonu slāņus aptuveni 120 kilometru garumā. Tie sastāv no priekšējās kaujas pozīciju līnijas un pēc tam divām gandrīz nepārtrauktām, izvērstākām aizsardzības zonām. Katra zona atrodas aptuveni 10-20 kilometrus aiz priekšā esošās.

Krievija, iespējams, ir pielikusi ievērojamas pūles šajos aizsardzības darbos, jo ir pārliecināta, ka Ukraina apsver iespēju uzbrukt Melitopoles pilsētai, norāda Lielbritānijas ministrija.

Šīs aizsardzības pozīcijas var būt milzīgs šķērslis, taču to lietderība gandrīz pilnībā ir atkarīga no tā, vai tās atbalsta ar pietiekamu artilērijas un personāla apjomu. Joprojām nav skaidrs, vai SGF pašlaik ir šādu resursu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oww9kSTDjf

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jb1vXCAaSS