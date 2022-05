Okupanti zaudējuši 29 600 karavīru, ziņo Ukraina

Krievija kopš invāzijas Ukrainā pirmās dienas zaudējuši aptuveni 29 600 karavīru, atsaucoties uz Ukrainas bruņoto spēku sniegto informāciju, raksta medijs "The Kyiv Independent".

Okupanti zaudējuši arī 1315 tankus, 206 lidmašīnas, 170 helikopterus, 617 artilērijas sistēmas, 502 bezpilota lidaparātus. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, to precizitāti nav iespējams apstiprināt.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 26, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/dQaB5VLebV