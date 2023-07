Okupanti zaudējuši ap 40 uzbrukuma helikopteru Ka-52, ziņo Lielbritānija

Ukrainas spēkiem turpinot lielas uzbrukuma operācijas Zaporižjas apgabalā, viena no ietekmīgākajām Krievijas ieroču sistēmām šajā sektorā ir uzbrukuma helikopters Ka-52 HOKUM, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija kopš iebrukuma sākuma ir zaudējusi aptuveni 40 Ka-52, taču šis lidaparāts ir radījis lielus zaudējumus arī Ukrainai. Pēdējos mēnešos Krievija, ļoti iespējams, ir palielinājusi spēkus dienvidos ar vismaz nelielu skaitu pavisam jaunu Ka-52M variantu: stipri pārveidotu lidaparātu, kas veidots, balstoties uz Krievijas pieredzi Sīrijā.

Pierādījumi, kas apstiprina helikoptera M varianta izmantošanu Ukrainā, ietver fotoattēlus, kas publicēti sociālajos medijos ar gaisa kuģa apkalpi, kas pozē blakus jaunajam lidaparātam, norāda Lielbritānijas ministrija.

Vēl viens būtisks Ka-52 flotes uzlabojums ir jaunas prettanku raķetes LMUR integrācija, kuras darbības rādiuss ir aptuveni 15 kilometri. Ka-52 apkalpes ir ātri izmantojušas iespējas palaist šos ieročus ārpus Ukrainas pretgaisa aizsardzības diapazona, noslēgumā raksta britu izlūki.

