Okupantiem Doneckas apgabalā problēmas rada ierobežota piekļuve ūdenim, ziņo Lielbritānija

Krievija, visticamāk, būvēs ūdensvadu, lai mazinātu ūdens trūkumu Doneckas pilsētā. Tomēr ir maz ticams, ka tas pilnībā kompensēs okupēto reģionu ierobežoto piekļuvi ūdenim, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 28. aprīlī pašpasludinātās "Doneckas tautas republikas" vadītājs paziņoja, ka reģionālie ūdens krājumi ir bīstami zemā līmenī. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ūdens trūkums ir kļuvis par pieaugošu problēmu Krievijas okupētajā Doneckā.

Siverskijdonecas kanāls, kas apgādā reģionu, lielākoties joprojām ir Ukrainas kontrolē, taču tā garajā maršrutā par to notikušas kaujas. Krievijas spēki, visticamāk, ir mēģinājuši nodrošināt kontroli pār kanālu, lai samazinātu ūdens trūkumu Doneckā.

Siverskijdonecas kanāls šķērso Časivjaras pilsētu, kura atrodas aptuveni 6 kilometrus uz rietumiem no Bahmutas. Krievijas intensīvā netiešās artilērijas izmantošana Bahmutas un apkārtējās teritorijas sagrābšanai, visticamāk, ir radījusi papildu bojājumus kanālam un citai reģionālajai ūdens infrastruktūrai, graujot Krievijas centienus novērst ūdens trūkumu, ko sākotnēji radīja tās iebrukums, raksta Lielbritānijas ministrija.

Lai kompensētu neveiksmīgos panākumus kanāla sagrābšanā un kontrolēšanā, Krievija, visticamāk, būvēs ūdensvadu, lai mazinātu ūdens trūkumu Doneckas pilsētā. Tomēr ir maz ticams, ka tas pilnībā kompensēs okupēto reģionu ierobežoto piekļuvi ūdenim, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0ET8iO0Rg0

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Pry6tvxC98