Okupantiem ir grūtības ar kaujās bojāto transportlīdzekļu atjaunošanu, ziņo britu izlūki

Līdzās militārā personāla problēmām Krievijai izaicinājumus rada arī kaujās bojāto militāro transportlīdzekļu atgūšana un atjaunošana, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka cīņas, kurās nav konkrēta uzvarētāja turpinās gan Donbasa, gan Hersonas sektorā. Krievijas komandieri nonākuši dilemmas priekšā; vai nodrošināt resursus ofensīvai austrumos vai arī stiprināt aizsardzību rietumos.

18. jūlijā izlūkdienesti identificēja Krievijas militāro transportlīdzekļu remonta un atjaunošanas objektu netālu no Barvinokas, Krievijas Belgorodas apgabalā, kas atrodas 10 kilometrus no Ukrainas robežas. Tajā atradās vismaz 300 bojāti transportlīdzekļi, tostarp galvenie kaujas tanki, bruņutransportieri un vispārējā atbalsta kravas automašīnas, noslēgumā ziņo britu izlūki.

