Okupantiem izdevies nodrošināt efektīvu spēku grupu koordināciju, ziņo Lielbritānija

Atšķirībā no iepriekšējām kara fāzēm Krievija ir panākusi pietiekami efektīvu koordināciju starp vismaz divām spēku grupām, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona uzsver efektīvas koordinācijas nozīmi starp divām okupantu spēku grupām - Centrālo grupu, kuru vada ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins, un Dienvidu grupu, visdrīzāk, nesen ieceltā ģenerāļa Sergeja Surovikina vadībā.

Lisičanskas ieņemšana Krievijai ļauj paplašināt kontroli pār praktiski visu Luhanskas apgabala teritoriju.

Savulaik Ukrainas kontrolē esošie Severodoneckas-Lisičanskas apgabali sastāvēja no izliekuma vai izciļņa, kam krievi varēja uzbrukt no trim pusēm. Pastāv reāla iespēja, ka Ukrainas spēki tagad spēs atkāpties uz vieglāk aizsargājamu, taisnāku frontes līniju, ziņo britu izlūki.

Cīņu par Donbasu raksturo lēni virzības tempi un Krievijas masveida artilērijas izmantošana, ar kuru tiek iznīcinātas pilsētas. Kaujas Doneckas apgabalā gandrīz noteikti turpināsies šādā manierē, raksta Lielbritānijas ministrija.

