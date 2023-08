Okupantiem nākas paļauties uz pontonu tiltiem Ukrainas dienvidos, ziņo Lielbritānija

Kopš 2023.gada augusta vidus Krievijas spēki turpināja izmantot pontonu tiltus Čonhāras un Heņičeskas robežšķērsošanas punktos uz robežas starp Ukrainas dienvidiem un okupēto Krimu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka abi pastāvīgie tilti šajās vietās tika bojāti Ukrainas uzbrukumos šī gada augusta sākumā.

Pontonu tilti, visticamāk, nespēs pilnībā noturēt smago transportlīdzekļu plūsmu, kas ved munīciju un ieročus uz fronti, norāda Lielbritānijas ministrija.

Šo notikumu rezultātā radušies transporta plūsmu sašaurinājumi nozīmē, ka Krievijas spēki ir daļēji atkarīgi no ilgstošas pārvadājumu novirzīšanas caur Armiansku, Krimas ziemeļos. Tas rada papildu problēmas Krievijas loģistikas tīklam okupētajos Ukrainas dienvidos, noslēgumā raksta britu izlūki.

