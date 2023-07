Okupantiem sāk aptrūkties pretbateriju radaru, ziņo britu izlūki

Krievija cieš no arvien izteiktāka pretbateriju radaru trūkuma. Okupantiem jo īpaši sāk aptrūkties moderno “ZOOPARK-1M” sistēmu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka ģenerālmajors Ivans Popovs pēc atlaišanas no Krievijas 58. kombinētās ieroču armijas (58. CAA) komandiera amata Ukrainā, apgalvoja, ka viena no viņa galvenajām sūdzībām bijusi par pretbateriju nodrošinājuma trūkumu.

Krievijas sauszemes spēku izdzīvošana ir atkarīga no efektīvas Ukrainas artilērijas atklāšanas un trieciena tai, bieži vien izmantojot savu spēku artilēriju. Šīs pieejas galvenā sastāvdaļa ir pretbateriju radari, kas ļauj komandieriem ātri atrast ienaidnieka lielgabalu līnijas. Krievija cieš no arvien pieaugošā pretbateriju radaru trūkuma, īpaši tās modernā "ZOOPARK-1M". Visticamāk, Ukrainā turpinās darboties tikai neliela daļa no sākotnēji izvietotās "ZOOPARK-1M" flotes, norāda Lielbritānijas ministrija.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka 2023. gada jūlija sākumā netālu no CAA 58. apgabala tika iznīcināts vēl viens "ZOOPARK-1M". Prioritāte, ko Popovs, šķiet, piešķīra šai problēmai, izceļ artilērijas pastāvīgo nozīmi karā, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EW9LDqx4Os

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/G6QVb67mhy