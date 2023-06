Okupantu plašie dronu uzbrukumi maijā tikuši neitralizēti un bijuši neefektīvi, ziņo Lielbritānija

Krievijas bruņotie spēki maijā pret Ukrainu vērsuši plašus bezpilota lidaparātu jeb dronu uzbrukumus, taču izteikti lielākā daļa no tiem ir neitralizēti un bijuši neefektīvi, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka 2023. gada maijā Krievija izmantoja vairāk nekā 300 Irānas ražotos "Shahed" sērijas dronus (OWA-UAV) uzbrukumos pret Ukrainu, un tā bija šīs ieroču sistēmas līdz šim visintensīvākā izmantošana.

Krievija, visdrīzāk, izmantoja tik daudz OWA-UAV, lai piespiestu Ukrainu izšaut vērtīgu, modernu pretgaisa aizsardzības raķešu krājumus. Maz ticams, ka Krievija šajā ziņā būtu guvusi panākumus: Ukraina ir neitralizējusi vismaz 90% uzbrūkošo OWA-UAV, galvenokārt izmantojot savus vecākos un lētākos pretgaisa aizsardzības ieročus, kā arī radioelektronisko traucēšanu, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija arī, visticamāk, ir mēģinājusi atrast un dot triecienus Ukrainas spēkiem krietni aiz frontes līnijas. Tomēr Krievija joprojām ir ļoti neefektīva, lai sasniegtu šādus dinamiskus mērķus lielā attālumā tās vājo mērķēšanas procesu dēļ, noslēgumā ziņo britu izlūki.

