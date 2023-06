Okupantu raidītās raķetes trāpa pa iecienītiem Kramatorskas restorāniem

Agresors Krievija otrdienas pēcpusdienā ar raķetēm veicis kārtējo asiņaino teroraktu, apšaudot Ukrainas austrumu pilsētas Kramatorskas iecienītu restorānu rajonu.

Sākotnējā informācija liecina, ka triecienu rezultātā nogalināti vismaz divi cilvēki un ievainoti vēl vismaz 22, starp kuriem ir arī bērni, tomēr turpinās cietušo glābšana no gruvešiem.

"Pirms pusstundas divas raķetes trāpīja Kramatorskas pilsētai. Šobrīd risinās darbi, cietušo skaits un iespējamo mirušo skaits tiks precizēts. Tas ir pilsētas centrs. Tās biju vietējo iedzīvotāju iecienītas ēšanas vietas," Ukrainas televīzijai sacījis Doņeckas apgabala administrācijas vadītājs Pavlo Kirilenko.

Neilgi pirms triecieniem pa pašu pilsētu apšaudīta netālu esošais ciemats.

Krievijas uzbrukums Kramatorskai sekoja tikai dažas stundas pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par jauniem panākumiem pretuzbrukumos pret okupantu armiju.

The Russians struck the center of #Kramatorsk, hitting a public catering place. There was a large crowd of people at that time. 15 people were wounded as a result of the Russian attack. The search in the Debris continues. pic.twitter.com/LXaoU9Xq8O