Okupantu uz Krieviju ar varu izvestie ukraiņi autobusos mūk uz Tallinu

Daudzi ukraiņu bēgļi, kurus Krievijas karaspēks no valsts austrumdaļas, arī no aplenktās Mariupoles, izvedis uz Krievijas teritoriju, pēdējā laikā ar satiksmes autobusiem no Sanktpēterburgas ierodas Igaunijā, sabiedriskajai raidorganizācijai ERR apliecinājuši pārvadātāji.

Pasažieru satiksmi starp Krieviju un Igauniju šobrīd uztur tikai autobusi. No Sanktpēterburgas uz Tallinu pārvadājumus veic piecas kompānijas - "Lux Express", "EcoLines", "Baltic Shuttle", "Anniston" un Krievijas uzņēmums PTK.

Kā pastāstījis uzņēmuma "Lux Express" valdes loceklis Raits Remmels, pēdējā laikā piektā daļa pasažieru ir citu valstu pilsoņi, tai skaitā ukraiņu bēgļi, kas Krievijā nonākuši no Mariupoles un caur Sanktpēterburgu dodas uz Igauniju.

Pēc viņa teiktā, salīdzinājumā ar pirmajām kara dienām šobrīd Igaunijā ierodas par 40% mazāk Krievijas pilsoņu.

"Lux Express" strādā arī maršrutā Sanktpēterburga-Helsinki, kur vērojams lielāks Krievijas pilsoņu pieplūdums - viņi dodas uz Somijas galvaspilsētas Vantā lidostu, lai no turienes izceļotu uz citām valstīm.

Arī kompānija "Baltic Shuttle" norāda uz pastiprinātu ukraiņu bēgļu pieplūdumu. Kā pastāstījis uzņēmuma pārstāvis, vietas autobusos ir aizpildītas un vairāk nekā puse pasažieru ir bēgļi, kas dodas uz Igauniju, lai tur patvertos vai brauktu tālāk uz kādu citu valsti. Ceļo arī Krievijas pilsoņi, kas dodas projām no savas zemes.

Igaunija kopš 27.februāra uzņēmusi jau gandrīz 26 000 Ukrainas kara bēgļu.

Kā šonedēļ paziņoja Ukrainas parlamenta pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos Ludmila Denisova, kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā uz Krieviju piespiedu kārtā izvesti vairāk nekā 400 000 Ukrainas pilsoņu, kuri pēc tam ar vilcieniem tiek izvadāti pa dažādām vietām, arī uz attāliem un depresīviem Krievijas reģioniem, piemēram, Sahalīnu.