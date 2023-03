Okupantu uzbrukumi Vuhledarai pēdējās nedēļas laikā palēninājušies, ziņo Lielbritānija

Pēdējās nedēļas laikā Krievijas mēģinājumi uzbrukt Doneckas apgabala pilsētai Vuhledarai gandrīz noteikti ir palēninājušies. Tas seko vairākiem neveiksmīgiem un lielus zaudējumus radušajiem okupantu uzbrukumiem pēdējo trīs mēnešu laikā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka viens no faktoriem Krievijas lielajiem zaudējumiem šajā sektorā ir bijis Ukrainas veiksmīgā tālvadības pretbruņu mīnu ("Remote Anti-Armour Mine") sistēmu (RAAM) ieviešana.

RAAM ir specializēts artilērijas lādiņš, kas izkaisa pretbruņu mīnas līdz 17 kilometru attālumā no izšaušanas vienības. Dažos gadījumos Ukraina ir palaidusi mīnas virs un aiz uz priekšu virzošajām Krievijas vienībām, izraisot haosu, kad Krievijas transportlīdzekļi mēģina atkāpties, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas vienīgie nozīmīgie taktiskie panākumi pēdējā laikā ir bijuši Bahmutas sektorā, kurā dominē grupējuma "Vagner" algotņu spēki, kas pašlaik ir iesaistīti publiskā strīdā ar Krievijas Aizsardzības ministriju. Pastāv reāla iespēja, ka Krievijas Aizsardzības ministrija ļoti tiecas gūt panākumus Vuhledarā, daļēji tāpēc, ka vēlas, lai tās panākumi konkurētu ar "Vagner" sasniegumiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

