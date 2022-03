Okupantu uzbrukumos Mariupolei nogalināti vismaz 2100 civiliedzīvotāji. Teksta tiešraide

Krievijas spēki pamazām tuvojas Kijivai un visā Ukrainā tiek nodarīti nopietni postījumi, iebrucēju spēkiem turpinot bombardēt ciemus un pilsētas. Savukārt humānā situācija kļūst arvien drūmāka, jo aplenktajās un okupantu bombardēšanai pakļautajās vietās ir ierobežotas iespējas evakuēt cilvēkus un piegādāt humāno palīdzību. Turpinām sekot notikumiem kara 18. dienā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (18. diena)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apciemojis ievainotos valsts aizstāvjus kādā slimnīcā. https://twitter.com/DefenceU/status/1503027329865588737

ASV nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans izteicies, ka Krieviju sagaida "atbilstošas sekas" saistībā ar amerikāņu žurnālista Brenta Renauda nogalināšanu Ukrainā. Ziņas par žurnālista nāvi bija "šokējošas un šausminošas", viņš sacīja, un ASV amatpersonas konsultēsies ar Ukrainas amatpersonām, lai noskaidrotu, "kā tas notika". (BBC)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis: "Šodien Krievijas kara noziedznieki nolaupīja citu demokrātiski ievēlētu Ukrainas mēru, Dņeprorudnes vadītāju Jevhenu Matvejevu. Saņemot nekādu vietējo atbalstu, iebrucēji pievēršas teroram. Es aicinu visas valstis un starptautiskās organizācijas pārtraukt Krievijas teroru pret Ukrainu un demokrātiju." https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502945209159761923?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502945209159761923%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-russia-news-putin-talks-nuclear-live-updates-12541713

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko svētdien sacīja, ka ir nobažījies par varbūtību, ka Krievija Ukrainā izmantos ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus. Piektdien ASV prezidents Džo Baidens medijam CNN sacīja, ka Krievija maksās "bargu cenu", ja tā Ukrainā izmantos ķīmiskos ieročus.

ASV nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans brīdinājis, ka gadījumā, ja Krievija "izšauj uz" NATO teritoriju, alianse atbildēs ar "pilnu spēku". Salivans sacīja, ka šāda uzbrukuma gadījumā tiks iedarbināts NATO 5. pants, kurā teikts, ka uzbrukums vienam NATO sabiedrotajam tiks uzskatīts par uzbrukumu visiem sabiedrotajiem. "Ja NATO teritorijā notiek militārs uzbrukums, tas izraisītu 5.panta piesaukšanu, un mēs, reaģējot uz to, liktu lietā visu NATO alianses spēku," viņš sacīja. Salivans piebilda, ka ASV tieši brīdina Krieviju pret ķīmisko ieroču izmantošanu, norādot, ka gadījumā, ja Vladimirs Putins izmantotu masu iznīcināšanas ieročus, tā būtu "šokējoša papildu līnija", kuru viņš pārkāpj starptautiskajās tiesībās. (Sky News)

Krievijas spēki ielenktajā Mariupolē, no kuras cilvēkiem neļauj evakuēties, līdz šim aviācijas uzlidojumos un artilērijas apšaudēs noslepkavojuši vismaz 2187 civiliedzīvotāju, atsaucoties uz pilsētas domi, ziņo aģentūra "Reuters". https://twitter.com/adnashmyash/status/1503021979783381002

Iepriekš izskanējusi kritika par Latvijā un citviet pasaulē medijos izmantoto karšu neprecizitāti attiecībā uz Krievijas karaspēka virzības atainošanu. Dažas versijas iezīmē tikai ceļu posmus, pa kuriem Krievija īsteno operācijas, citas kā "okupētās" zonas iezīmē arī plašas teritorijas starp šiem ceļiem. Arī "Delfi" katru dienu atjauno karti, atbilstoši oficiālajiem paziņojumiem iezīmējot tās zonas, kuras Ukrainā sagrābuši agresora spēki. Kā liecina kāds svētdien publicēts video no nelielās Čulakovkas pilsētas, kontrole pār teritorijām daudzviet ir ļoti nosacīta. Čulakovka atrodas tuvu Krimai (kartē zemāk) un lielie ceļi ap to jau sen kļuvuši par Krievijas militārās kampaņas artērijām, tikmēr konkrētajā pilsētā, ņemot vērā tās militāro nenozīmīgumu, Krievijas spēki ieradušies tikai tagad – iebrukuma 18. dienā. https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1502980543994019840

Zaporižjes reģiona Enerhodarā, kur atrodas lielākā atomelektrostacija Ukrainā un Eiropā nofilmēts, kā okupantu spēki apturējusi automašīnu un no tās pie sava auto aizvelk vadītāju, kuru turpat uz ielas sit. Video esot tapis svētdien. https://twitter.com/MarQs__/status/1502987294713827329

Oficiāli neapstiprinātā video, kuru publicējušas Čečenijas prezidentam tuvas personas, Ramzans Kadirovs esot redzams Ukrainā, netālu no galvaspilsētas Kijivas. Autoritārais līderis telpā bez logiem šķietami piedalās kaujas plānu apspriedē. Pēc iepriekš izskanējušām ziņām čečenu Nacionālās gvardes un citu vienību karavīri cietuši lielus dzīvā spēka zaudējumus, kā dēļ cietusi Kadirova autoritāte. Iespējams, jaunākais video ir mēģinājums to uzlabot. https://twitter.com/aldin_ww/status/1502965499348533251

Ielas malā stāvot bruņotiem Krievijas karavīriem un bruņutehnikai, agresora ieņemtās Ukrainas pilsētas Hersonas iedzīvotāji dodas gājienā, skaidrā krievu valodā saucot: "Krievu karavīrs - fašistu okupants!" https://twitter.com/team_milov/status/1502984117184512002

Svētdien Krievijas pilsētā Saratovā aizturēta vientuļa protestētāja ar plakātu "Vecīt, iedzer tabletes". Neatkarīgais medijs "Sota Vision", kas dalījies ar sievietes aizturēšanas video, ironiski atzīmē, ka policija nešaubīgi zinājusi, kādam vecītim vēstījums domāts. https://twitter.com/SotaVision/status/1502996377151971329

Krievijas spēki šodien Irpiņā atklāja uguni pa amerikāņu žurnālistu auto. Viens no viņiem sašauts kājā, otrs – Brents Renauds – miris pēc nāvējoša ievainojuma gūšanas kaklā. Žurnālisti uz Kijivas piepilsētu Irpiņu bija devušies veidot reportāžu par civiliedzīvotāju evakuācijas gaitu. Renauds žurnālistu aprindās bija pazīstams kā dokumentālists, kurš visā pasaulē īpašu uzmanību pievērsa tieši bēgļu problēmām. "The New York Times" izteikuši līdzjūtību, vienlaikus norādot, ka, neskatoties uz preses karti, kas nes medija vārdu, šobrīd mirušais nav tam veidojis reportāžas.

Sanktpēterburgā plānotajā protesta vietā aizturēti vairāki cilvēki, tostarp arī žurnālisti, vēsta "Novaja Gazeta". https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1502966865194364933

Plaši protesti pret agresora spēkiem svētdien notiek ne tikai okupētajās Ukrainas daļās, Taivānā un dažādās rietumvalstīs, bet arī Krievijā. Maskavā, piemēram, protestētāju vai iespējamo protestētāju aizturēšana iespējamajā protesta vietā sākusies vēl pirms tā plānotā sākuma. https://twitter.com/SotaVision/status/1502966054225690626

Par spīti okupācijas spēku noteiktajam aizliegumam pulcēties un protestēt ielās izgājuši arī ostas pilsētas Berdjanskas iedzīvotāji. Pilsēta bez cīņas tika ieņemta pirmajā kara nedēļā, bet kopš tā laika krievvalodīgajā Azovas jūras kūrortpilsētā norisinās protesti pret agresoru. https://twitter.com/MarQs__/status/1502986396025475077 Vairāk par Berdjansku lasiet pirms trim gadiem tapušajā "Delfi" reportāžā no pilsētas: https://www.delfi.lv/news/arzemes/delfi-no-berdjanskas-eiropas-savieniba-izskata-veidus-ukrainas-austrumu-pacelsanai.d?id=50876855

Melitopolē okupācijas spēki no skaļruņiem izziņo aizliegumu pulcēties un protestēt, kā arī nosaka komandantstundu no pulksten 20 līdz pulksten 6. Kā redzams video, ielās valda liela neapmierinātība ar iebrucējiem. https://twitter.com/ukraine_world/status/1502946428884332544

Fotogrāfijās redzama Ukrainas galvaspilsētas Kijivas piepilsētas Irpiņas iedzīvotāja Marina Meta ar dēlu Ivanu kādā siltā vasaras naktī Kijivā, kā arī viņu abu kaps. Bildes "Tvitter" ievietojusi "The Kyiv Independent" galvenā redaktore Olga Rudenko. https://twitter.com/olya_rudenko/status/1502765675454111747

Pieaudzis upuru skaits pēc Krievijas agresora raķešu triecieniem pa Starptautisko miera uzturēšanas un drošības centru Javorivas militārajā poligonā pie Polijas robežas, liecina jaunākā informācija. Uzbrukumā miruši 35 cilvēki, bet vēl 134 cilvēki ar dažādas pakāpes ievainojumiem ārstējas slimnīcās. Krievija kopumā vairāk nekā 30 raķetes pa centru izšāvusi no kuģiem Melnajā un Azovas jūrā, kā arī lidmašīnām, kuras pacēlušās no Saratovas lidostas. Dažas raķetes notriekušas Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Uzbrukums ar tik lielu skaitu raķešu no tik liela attāluma bāzei pie pašas Polijas robežas tiek uzskatīts par apzinātu Krievijas signālu.

Krievijas Bruņoto spēku taktika Ukrainā bezkaislīgi bombardēt un no attāluma ar artilēriju apšaudīt pilsētas, lai panāktu iedzīvotāju panisku bēgšanu un sagrautu aizsardzības spējas, tiek pielīdzināta krievu jau iepriekš piekoptajai kara taktikai Čečenijas karā un Sīrijā. Arī Ukrainas spēki tagad uzsākuši izmantot Sīrijā iepriekš redzētu mazbudžeta taktiku - nelielu lādiņu mešanu uz militāriem, nebruņotiem transportlīdzekļiem un pozīcijām no parastiem ikvienam veikalos iegādājamiem droniem. Vienu šādu video demonstrē Ukrainas policijas vienība. Video uzņemšanas laiks un vieta gan nav zināmi. https://twitter.com/RALee85/status/1502931898733113345

Ziņas par mirušajiem "specoperācijā Ukrainā" pamazām parādās arī visdažādākajos Krievijas kanālos. Atbilstoši Ukrainas datiem Krievijai karā ir ap 12 000 lieli dzīvā spēka zaudējumi, kas ietver gan kritušos, gan ievainotos. ASV amatpersonas pirms vairākām dienām pauda, ka Krievijas pusē kritušo skaits lēšams līdz 5000 karavīriem. Krievijas oficiālajos datos tiek uzrādīts desmitkārt mazāks iebrukumā kaimiņvalstī kritušo skaits.

Krievijā novērojama jauna tendence - sacensība lojalitātes izrādīšanai režīmam laikā, kad aug nemiers par strauji brūkošo ekonomiku. Foto - Jakutijas vistu fabrikas īpašā "par Krieviju" olu sērija "Krievijas armijas atbalstam". "Produkts rotās jebkuru galdu. Mūsu patriotiskās olas ir neticami barojošas, piepilda jūs un palīdz zaudēt svaru, kā arī samazina sirds slimību risku," teikts fabrikas nupat dzēstā "Instagram" profila ierakstā.

Hersonā, izteiktā krievvalodīgu iedzīvotāju Ukrainas pilsētā, Krievijas "atbrīvotāju" okupācijas varai, kura vēlas iznīcināt Ukrainas unikalitāti, svētdien sanākušais pūlis velta tiešu vērtējumu: "Fašisti, fašisti..." https://twitter.com/team_milov/status/1502963487055753218

Neskatoties uz vairāk nekā 400 cilvēku arestu pēc pagājušās nedēļas nogales protestiem, Krievijas ieņemtajā Ukrainas dienvidu pilsētā Hersonā arī svētdien, 13. martā, sarīkots liels protests pret okupācijas spēkiem. https://twitter.com/drozd_yulia/status/1502961760843743235

Doneckas apgabala Slovjanskā šorīt trieciens raidīts pa televīzijas torni. Tas ir ceturtais televīzijas tornis, kas kļuvis par mērķtiecīgu Krievijas spēku mērķi, lai tādējādi plašos reģionos apturētu televīzijas, radio un dažādu komunikācijas kanālu darbību. https://twitter.com/michaelh992/status/1502934808749608966

Ja Krievija Ukrainā pielietos ķīmiskos ieročus, NATO varētu apsvērt militāri iesaistīties konfliktā, pieļauj Polijas prezidents Andžejs Duda. (BBC) Ķīmisko ieroču izmantošana Ukrainā varētu likt NATO pārvērtēt savu lēmumu tieši neiesaistīties konfliktā, Polijas prezidents Andžejs Duda pieļāvis intervijā raidsabiedrībai BBC. “Ja jūs man vaicājat, vai Putins varētu izmantot ķīmiskos ieročus, es domāju, ka Putins pašlaik var izmantot jebko, sevišķi, esot tik sarežģītā situācijā. Politiski šo karu viņš jau ir zaudējis, bet militāri neuzvar to,” BBC citē Dudu. Uz jautājumu, vai ķīmisko ieroču izmantošana varētu izsaukt NATO iejaukšanos, Duda teicis: “Protams, visi cer, ka viņš to neuzdrošināsies. Bet, ja viņš izmantos masu iznīcināšanas ieročus, tas mainīs spēles noteikumus. Skaidrs, ka [NATO] būtu jāsēžas pie galda un nopietni jādomā, ko darīt, jo tad tas kļūtu bīstami ne tikai Eiropai, bet visai pasaulei.”

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka ir iznīcināti 3687 Ukrainas militārie objekti, 99 lidaparāti, 1194 bruņutehnikas vienības un 443 artilērijas iekārtas, ziņo “Interfax”. Ukrainas puse ziņo, ka okupanti zaudējuši vairāk nekā 12 tūkstošus karavīru., 374 tankus, 1126 bruņumašīnas un 140 artilērijas iekārtas. Nevienas puses dati pagaidām nav neatkarīgi pārbaudāmi, skaidro BBC.

12 dienu laikā, kopš Krievijas spēki bloķē Mariupoli, dzīvojamo kvartālu apšaudes ir prasījušas 1582 civiliedzīvotāju dzīvības, paziņojusi Ukrainas Iekšlietu ministrija. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/329159179239738&show_text=true&width=500

https://www.delfi.lv/news/arzemes/simtiem-bermudu-salas-registretu-krievijas-lidmasinu-draud-aizturesana.d?id=54145386

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs pēc Krievijas uzbrukuma Starptautiskajam Miera uzturēšanas un drošības centram pie Ļvivas atgādina, ka šajā centrā strādā ārvalstu instruktori un atkal aicina NATO slēgt debesis virs Ukrainas. “Tas ir jauns teroristisks uzbrukums mieram un drošībai pie ES un NATO robežas. Ir jārīkojas, lai to apturētu. Slēdziet debesis!” viņš raksta. https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1502911608242196482

Ļaudis Hmeļņickas apgabalā atvadās no krituša Ukrainas karavīra. Prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien atklāja, ka kopš Krievijas iebrukum sākuma krituši aptuveni 1300 Ukrainas aizstāvju. https://twitter.com/KyivPost/status/1502930250778484736

Krievijas uzlidojumā militārajai bāzei pie Ļvivas nogalināti deviņi un ievainoti 57 cilvēki, atsaucoties uz vietējām amatpersonām, ziņo BBC. Pa objektu svētdienas rītā izšautas vairāk nekā 30 raķetes. Glābēji turpina dzēst ugunsgrēku.

Pēdējo 10 dienu laikā Izraēlā ieradušās vismaz 14 privātās lidmašīnas no Krievijas, raksta “The Times of Israel”. Lidmašīnu pasažieri un īpašnieki netiek atklāti, rosinot spekulācijas, ka Krievijas oligarhi cenšas apiet Rietumu piemērotās sankcijas. Lidmašīnām Izraēlā atļauts palikt ne ilgāk par 48 stundām, ziņojis Izraēlas medijs “Channel 12”. Varasiestādes Ben Guriona lidostai norādījušas nesniegt ilgtermiņa uzturēšanās iespējas privātajām lidmašīnām, kas pieder ASV sankciju sarakstā iekļautiem krieviem.

Pie Odesas dzirdami artilērijas vai raķešu sprādzieni, no ostas pilsētas ziņo “Sky News” korespondents Niks Martins. Ukrainas trešā lielākā pilsēta un lielāka osta, domājams, ir nākamais Krievijas okupantu mērķis. https://twitter.com/NickMartinSKY/status/1502921512743022598?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502921512743022598%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-russia-news-putin-nuclear-live-updates-kyiv-12541713

Visu nakti okupanti ar aviāciju un artilēriju bombardējuši Doņeckas apgabala ziemeļu daļu, paziņoja apgabala galva Pāvels Kiriļenko. Ap pusnakti uzlidojuma rezultātā cietis evakuācijas vilciens Kramatorska-Ļviva – viens cilvēks gājis bojā, vēl viens ievainots. Uzlidojumos cietušas arī vēsturiskā klostera Svjatogorskas Lavra ēkas. Kompleksā tobrīd atradušies aptuveni 1000 cilvēku, tostarp vairāk nekā 200 bērni. Viens cilvēks hospitalizēts, divi patstāvīgi vērsušies pēc palīdzības traumpunktā Slovjanskā, bet aptuveni 30 ar vieglām traumām palīdzība sniegta uz vietas. https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/504602864555606&show_text=true&width=500

Jaunu uzlidojumu piedzīvojusi Ivanofrankivskas lidosta – tās infrastruktūra ir gandrīz pilnībā iznīcināta, paziņoja pilsētas mērs Ruslans Marcinkivs. Šis ir jau trešais Krievijas gaisa uzbrukums lidostai. (CNN)

Ukrainas spēku rokās nonācis Krievijas iebrucēju elektroniskās karadarbības komplekss. https://www.facebook.com/10brygada/posts/339635614873751&show_text=true&width=500

Krievijas spēki virzās uz priekšu, ciešot smagus zaudējumus, liecina jaunākā Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas publiskotā izlūkošanas informācija. Iebrucēji mēģina ielenkt Ukrainas spēkus valsts austrumos, virzoties no Harkivas ziemeļos un Mariupoles dienvidos. Krievijas spēki, kas virzās no okupētās Krimas pussalas, cenšas apiet Mikolajivu, lai dotos tālāk Odesas virzienā. Taču katra virzīšanās uz priekšu ukraiņu sīvās pretestības dēļ okupantiem izmaksā dārgi. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502900346703814657?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502900346703814657%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-russia-news-putin-nuclear-live-updates-kyiv-12541713

Kolaboranti, kuri piekritīs Krievijas iebrucēju piedāvājumiem, parakstīs sev spriedumu, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Okupanti Hersonas apgabalā mēģina izveidot pseidorepubliku, līdzīgi kā tas pirms astoņiem gadiem notika Doneckas un Luhanskas apgabalos, videouzrunā sacīja Zelenskis. "HTR ["Hersonas tautas republiku"]. Tādu pašu nedzīvi dzimuši kā DTR ["Doņeckas tautas republiku"] un LTR ["Luganskas tautas republiku"]. Lai organizētu kaut kādas "komitejas" pret likumīgo varu uz mūsu zemes. Un pretēji cilvēku, kuri katru dienu iet protestēt, paustajai gribai," teica Ukrainas prezidents. Viņš uzsvēra, ka tie, kuri neatsakās runāt ar okupantiem un kurus iekārdinājuši viņu priekšlikumi, paraksta sev spriedumu. "Jūs parakstāt sev spriedumu," sacīja Zelenskis.(LETA)

Aizvadītās diennakts laikā Ukrainas spēki notriekuši divus Krievijas helikopterus, divas lidmašīnas un divus bezpilota lidaparātus.

Baltkrievijas slimnīcās, kur ārstējas liels skaits ievainoto Krievijas karavīru, pietrūkstot asiņu, tāpēc sākta kampaņa, lai budžeta iestāžu darbiniekus un iedzīvotājus mudinātu nodot asinis, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs.

Okupanti turpina militāriem mērķiem izmantot civilo infrastruktūru, paaugstinātas bīstamības objektos izvieto tehniku un militārās vienības, apšauda civiliedzīvotājus, veic nelikumīgas iedzīvotāju īpašuma pārbaudes, pārģērbjas par civiliedzīvotājiem vai Ukrainas armijas formās, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs.

Moldova lūdz starptautisku palīdzību lielā Ukrainas bēgļu pieplūduma dēļ, ziņo BBC. Robežu no Ukrainas puses līdz šim šķērsojuši vairāk nekā 270 tūkstoši cilvēku, bet vairāk nekā 100 tūkstoši no tiem nolēmuši palikt Moldovā. Nelielajā valstī dzīvo aptuveni 2,5 miljoni cilvēku, attiecīgi bēgļu skaits veido aptuveni četrus procentus no iedzīvotāju skaita.

Krievijas triecieni Ļvivā svētdien no rīta bijuši vērsti pret militāro bāzi – Starptautisko Miera uzturēšanas un drošības centru (IPSC). Tā ir liela militārā bāze, kas ietver apmācību centru miera uzturēšanas misiju karavīriem. Saskaņā ar provizoriskiem datiem Krievija pa Ļvivas apkārtni izšāvusi astoņas raķetes. Vairāki sprādzieni pilsētā bijuši dzirdami pēc pulksten sešiem no rīta. (CNN)

Šajā video apkopojumā no 11. marta redzami kadri no Mariupoles, kur Krievijas spēki karo pret mierīgajiem iedzīvotājiem. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1502697696498438149

Par pēdējās 24 stundās svarīgāko: Krievija piedraudējusi uzbrukt ārvalstu ieroču konvojiem, ja tie tiks piegādāti Ukrainai. Šis Krievijas ārlietu ministra vietnieka Sergaja Rjabkova paziņojums palielina risku tiešai Maskavas konfrontācijai ar NATO. Krievijas brīdinājums izskanēja pēc tam, kad ASV paziņoja par vēl papildu 200 miljonu dolāru aizsardzības palīdzību Ukrainai, kas ietver tostarp militāro apmācību, pretgaisa aizsardzības sistēmas, prettanku ieročus un šaujamieročus. Iebrucēju galvenie spēki atrodas aptuveni 25 kilometru attālumā no Kijivas centra, sestdien ziņoja britu Aizsardzības ministrija. Okupantu turpina postīt apdzīvotus rajonus galvaspilsētas apkārtnē. Kopš 9. marta turpinās darbi, lai atjaunotu Krievijas apšaudēs pārrauto elektrības padevi Čornobiļas atomelektrostacijai (AES). Pašlaik elektrību objektam nodrošina dīzeļa ģeneratori, informēja Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA). Tādas pilsētas kā Harkiva, Mariupole. Mikolajiva, Čerņihiva, Sumi un Dņipro ir pakļautas nemitīgām apšaudēm un bombardēšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka “dažas mazas pilsētiņas vairs neeksistē”. Sestdien no kauju skartām vietām izdevies evakuēt vairāk neka 12 tūkstošus cilvēku, paziņoja Zelenskis Sestdien Zelenskis pirmo reizi atklāja karā bojāgājušo Ukrainas karavīru skaitu – aptuveni 1300.

Okupanti veiktajās apšaudēs Severodoņeckas un Rubižnes pilsētās Luhanskas apgabalā nopostījuši desmitiem dzīvokļu un izraisījuši pamatīgus ugunsgrēkus. Izskanējusi informācija, ka vienas nakts laikā šajās apdzīvotajās vietās cietušas aptuveni 60 ēkas, tostarp privātmājas un daudzdzīvokļu mājas.

Svētdienas rītā spēcīgi sprādzieni dzirdami Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā. Gaisa trauksmes sirēnas pilsētā skanējušas visu nakti. “Kyiv Independent” raksta, ka Ļviva pakļauta raķešu apšaudēm. Bombardēšana naktī piedzīvota arī daudz kur citur Ukrainā. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1502861153638174721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502861153638174721%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60717902

