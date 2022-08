Okupantu vienībām Hersonas apkaimē nav pietiekami daudz karavīru, ziņo Lielbritānija

Lielākajā daļā Hersonas apkaimē esošo okupantu vienību, visdrīzāk, nav pietiekami daudz cilvēku, un tās ir atkarīgas no trauslām piegādes līnijām pa prāmju un pontonu tiltiem pāri Dņeprai, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka kopš augusta sākuma Krievija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai pastiprinātu savus spēkus Dņepras upes rietumu krastā ap Hersonu. Dienvidu militārā apgabala (SMD) 49. apvienotā armija, visticamāk, ir papildināta ar Austrumu militārā apgabala (EMD) 35. kombinētās armijas vienībām.

Šī SMD un EMD vienību integrācija liecina par būtisku Krievijas spēku reorganizāciju Ukrainā, atzīmē Lielbritānijas ministrija.

Pastāv reāla iespēja, ka Krievija ir sākusi racionalizēt vairākas, daļēji neatkarīgas, operatīvās komandas, kas veicināja tās slikto sniegumu iebrukuma sākumā. Ja Ukrainai izdosies veikt ilgstošas uzbrukuma operācijas, šīs nepārbaudītās okupantu struktūras vienotība, iespējams, būs galvenais faktors Krievijas aizsardzības ilgtspējā dienvidos, noslēgumā raksta britu izlūki.

