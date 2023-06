Okupantu zvērības Kramatorskā: bojāgājušo skaits sasniedzis desmit; ievainots mazulis un nogalinātas pusaudzes

Bojāgājušo skaits okupantu sarīkotajā uzbrukumā restorānam Kramatorskā tagad ir pieaudzis līdz desmit, paziņojusi Ukrainas ārkārtas situāciju dienesta (DSNS) pārstāve, uz kuru atsaucas britu raidsabiedrība BBC.

DSNS pārstāve Veronika Bakhala Ukrainas televīzijai sacīja, ka vēl trīs cilvēki varētu atrasties zem drupām. Viņa piebilda, ka izdzīvojušo meklēšanas un glābšanas operācija turpinās.

Varas iestādes Kramatorskā nosaukušas divus no pagājušās nakts uzbrukuma upuriem kā 14 gadus vecās dvīnes Jūliju un Annu Aksenčenko.

Teenage twin sisters were among those killed in a Russian missile strike in Ukraine's eastern city of Kramatorsk on Tuesday, the local city council confirmed.

Yulia and Anna Aksenchenko, who were 14 years old, had graduated from 8th grade and would have celebrated their 15th… pic.twitter.com/PztFuzkJCE