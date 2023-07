Okupētajā Krimā notikuši sprādzieni munīcijas noliktavā; evakuēti tuvējo ciematu iedzīvotāji

Vairāk nekā 2000 iedzīvotāju evakuēti no četriem ciemiem Krievijas okupētajā Krimā pēc ugunsgrēka, kas izraisīja sprādzienus tuvējā munīcijas noliktavā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Krievijas ieceltās okupantu amatpersonas arī slēdza automaģistrāles posmu, kas šķērso pussalas dienvidu pusi. Maskavas padotie nepaskaidroja ugunsgrēka cēloni militārajā poligonā netālu no Starjikrimas pilsētas.

Taču neapstiprinātās ziņas sociālajos medijos liecināja par trim Ukrainas uzbrukumiem.

Near Kirovske, #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine, a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages.

