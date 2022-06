Okupētajā Mariupolē ir augsts holēras uzliesmojuma risks, ziņo Lielbritānija

Okupētajā Hersonā, iespējams, ir kritisks medikamentu trūkums, savukārt Mariupolē draud liels holēras uzliesmojums - kopš maija jau ziņots par atsevišķiem holēras gadījumiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ukraina 1995. gadā piedzīvoja lielu holēras epidēmiju, un kopš tā laika tā ir piedzīvojusi nelielus slimības uzliesmojumus, īpaši Azovas jūras piekrastē, tostarp Mariupolē, atgādina britu izlūki.

Veselības aprūpes sistēma Mariupolē, visticamāk, jau ir tuvu sabrukumam, nopietns holēras uzliesmojums kara saplosītajā pilsētā jau tā smago situāciju saasinātu vēl vairāk, norāda Lielbritānijas ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijai ir grūtības nodrošināt pamata sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem Maskavas okupētajās teritorijās. Piekļuve tīram dzeramajam ūdenim ir bijusi traucēta. Tāpat turpinās lieli mobilo sakaru un interneta pakalpojumu traucējumi.

Tikmēr Kaujas ap Severodonecku turpinās. Krievija atkal kontrolē lielāko daļu pilsētas, taču tās spēki ir guvuši nelielu progresu mēģinājumos ielenkt plašāku teritoriju no ziemeļiem un dienvidiem.

