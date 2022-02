Okupēto Donbasa daļu līderi paziņo par iedzīvotāju evakuāciju uz Krieviju 'draudošā iebrukuma dēļ'

Krievijas kopš 2014. gada kontrolētās Ukrainas Donbasa daļas iedzīvotājus jau piektdien sākšot evakuēt uz Krieviju, paziņojis Doņeckā pašpasludināto "republiku" līderi Deniss Pušiļins un Leonīds Pasečņiks. "Masu evakuācijas" nepieciešamība tiek skaidrota, vainojot Ukrainu plānos iebrukt okupētajā teritorijā, raksta "The Moscow Times".

Tikmēr ASV valdība norāda, ka civiliedzīvotāju evakuācija Donbasā ir cinisks Maskavas solis, lai novērstu uzmanību no gatavošanās iebrukumam Ukrainā.

Savukārt tviterī norāda, ka vismaz Pasečnika runa par evakuācijas sākšanu ir ierakstīta jau pirms divām dienām, kas varērtu liecināt par iepriekšēju gatavošanos pašreizējam "situācijas saasinājumam".

The announcement of evacuations of civilians to Russia was shot… 2 days ago when there wasn't any Russian escalation in Donbas. The meta-data of the video confirms. pic.twitter.com/Dolg3V7DS6