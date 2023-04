Okupēto Ukrainas teritoriju iedzīvotājus piespiež iegūt Krievijas pases, ziņo Lielbritānija

Maskavas stutētās varasiestādes okupētajos Ukrainas apgabalos piespiež iedzīvotājus pieņemt Krievijas Federācijas pases, teikts jaunākajā paziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Hersonas iedzīvotāji ir saņēmuši brīdinājumus, ka tie, kuri līdz 2023. gada 1. jūnijam nebūs pieņēmuši Krievijas pasi, tiks "izraidīti" un viņu īpašums būs atņemts.

Krievija izmanto pases kā instrumentu okupēto apgabalu "rusifikācijai", kā tas tika darīts Doneckā un Luhanskā pirms 2022. gada februāra iebrukuma, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija, visticamāk, paātrina Ukrainas okupēto apgabalu integrāciju Krievijas Federācijas birokrātijā, lai varētu pasniegt iebrukumu kā veiksmīgu, īpaši tuvojoties 2024. gada prezidenta vēlēšanām, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hKhCuMwBFk

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6ugy1ZlZXQ