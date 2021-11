Omikrona paveids: Arī Maroka un Filipīnas ierobežo ieceļošanu valstī

Bažījoties par koronavīrusa jaunā omikrona varianta izplatīšanos, Maroka uz divām nedēļām aizliegusi ienākošos pasažieru avioreisus, paziņojusi valdības komiteja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizliegums stāsies spēkā pirmdien plkst.23.59 pēc vietējā laikā (22.59 pēc Latvijas laika).

"Lēmums pieņemts Covid-19 jaunā omikrona varianta straujās izplatības dēļ Eiropā un Āfrikā un lai (..) aizsargātu Marokas pilsoņu veselību," paziņoja komiteja, kas pārrauga Marokas reakciju uz pandēmiju.

Avioreisu aizliegums tiks regulāri izvērtēts un vajadzības gadījumā atcelts vai pagarināts.

Ja būs vajadzīgs, sadarbībā ar vēstniecībām no Marokas tiks organizēti repatriācijas reisi, atklāja kāda Marokas amatpersona.

Maroka, kuras ekonomikā liela nozīme ir tūrismam, piektdien aizliedza ieceļošanu no Dienvidāfrikas un sešām citām Āfrikas valstīm.

Arī Filipīnas uz laiku apturējušas lēmumu atļaut iebraukt valstī pilnībā pret Covid-19 vakcinētiem tūristiem.

Līdz šim Filipīnās nav konstatēts neviens omikrona varianta gadījums.

Omikrona paveids, kas pirmo reizi tika atklāts Dienvidāfrikā, ir jauns izaicinājums globālajiem centieniem cīnīties ar pandēmiju. Vairākas valstis no jauna ieviesušas ierobežojumus, kurus cerēja esam atstājušas pagātnē.

Lai stimulētu ekonomiku, Filipīnas pagājušajā nedēļā paziņoja, ka plāno no 1.decembra ielaist valstī pilnībā vakcinētus tūristus no vairuma ārvalstu.

Taču nedēļas nogalē valdības darba grupa, kas izveidota cīņai ar pandēmiju, nolēma aizliegt lidojumus no septiņām Eiropas valstīm. Pirms tam Filipīnas jau bija aizliegušas lidojumus no vairākām Āfrikas valstīm.

Tūrisms ir ļoti svarīgs Filipīnu ekonomikai, 2019.gadā radot gandrīz 13% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Pērn tūrisma devums noslīdēja līdz 5,4%.

Ja 2019. gadā valsti apmeklēja vairāk nekā astoņi miljoni tūristu, tad pērn vairs tikai 1,48 miljoni.

Pēdējās nedēļās Filipīnu valdība atviegloja ierobežojumus, jauno Covid-19 gadījumu skaitam turoties zemākajā līmenī kopš gada sākuma un pieaugot vakcinēto cilvēku skaitam. Taču omikrona paveida parādīšanās rada bažas, ka ierobežojumi tiks atjaunoti.

Filipīnās pret Covid-19 pilnība vakcinēti tikai aptuveni trešā daļa no valsts 110 miljoniem iedzīvotāju.

Kopš pandēmijas sakuma Filipīnās Covid-19 atklāts vairāk nekā 2,8 miljoniem cilvēku, no kuriem vairāk nekā 48 000 miruši.

Svētdien arī Izraēla paziņoja, ka Covid-19 jaunā Dienvidāfrikas jeb omikrona paveida dēļ slēgs savas robežas ārvalstniekiem.

Japāna Covid-19 jaunā Dienvidāfrikas jeb omikrona paveida dēļ no otrdienas slēgs savas robežas ārvalstniekiem, pirmdien paziņojis Japānas premjerministrs Fumio Kisida. Līdz ar to tiks atjaunots šomēnes atceltais aizliegums ārzemniekiem ierasties īstermiņa biznesa braucienos, kā arī iebraukt ārvalstu studentiem un darbiniekiem. Nedēļas nogalē Japāna iebraucējiem no Āfrikas dienvidu valstīm noteica prasību desmit dienas uzturēties karantīnā mītnēs, ko šim nolūkam izraudzījusies valdība.

Omikrona paveids konstatēts jau daudzās zemēs, sākot no Nīderlandes un Lielbritānijas un beidzot ar Honkongu, Austrāliju un Kanādu.

Nīderlande svētdien paziņoja, ka atklājusi vismaz 13 omikrona gadījumus, bet Austrālijā un Kanādā tika konstatēti katrā pa diviem gadījumiem.

Bažās par omikrona paveida izplatību ceļošanas ierobežojumus ieviesušas daudzas valstis.

Omikrona paveids, kas pirmo reizi tika atklāts Dienvidāfrikā, ir jauns izaicinājums globālajiem centieniem cīnīties pret pandēmiju. Vairākas valstis jau ir no jauna ieviesušas ierobežojumus, kurus cerēja esam atstājušas pagātnē.

Zinātnieki uzskata, ka jaunais variants var būt lipīgāks par Covid-19 delta jeb Indijas variantu, kā arī rezistentāks pret pašreizējām Covid-19 vakcīnām. Taču Dienvidāfrikas medicīnas biedrības vadītāja Andželika Kutzē norādījusi, ka cilvēki ar Covid-19 jauno paveidu nesaslimst nopietni.

Jaunā paveida simptomi ir neparasti, taču viegli, sacīja Kutzē, piebilstot, ka viņa pirmo reizi par jauna paveida iespējamību satraukusies novembra sākumā, kad pie viņas praksē Pretorijā ieradušies pacienti ar neparastiem Covid-19 simptomiem, sūdzoties par ļoti lielu nogurumu.