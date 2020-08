Omskas slimnīcā noliedz Navaļnija saindēšanu; atklāto diagnozi neteikšot

Analīzes nav uzrādījušas indes pēdas Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija organismā, piektdien paziņojis Omskas slimnīcas galvenā ārsta vietnieks. Mediķi neuzskata, ka viņš būtu saindēts, žurnālistiem Omskas slimnīcā pavēstīja amatpersona.

"Indes vai to klātbūtnes pēdas organismā nav konstatētas. Domājams, ka diagnoze "saindēšana" paliek kaut kur mūsu zemapziņā, taču mēs neuzskatām, ka pacients būtu pakļauts saindēšanai," norādīja Anatolijs Kaļiņičenko. Viņš piebilda, ka ārsti esot jau noteikuši Navaļnija diagnozi, taču medijiem to neatklās.

Iepriekš piektdien Navaļnija dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs paziņoja, ka viņa organismā atrasta nāvējoša inde, kas apdraud ne tikai viņa paša dzīvību, bet arī apkārtējos. Ždanovs pavēstīja žurnālistiem, ka to viņš uzzinājis no policijas, kura gan atteikusies atklāt, kas tā par indi, atsaucoties uz "izmeklēšanas noslēpumu".

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Tomēr norādīts, ka visiem, kas nonāk tiešā kontaktā ar Navaļniju, jānēsā īpaši aizsargtērpi. Tikmēr Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša tviterī paziņojusi, ka ārsti uz šīm ziņām "nereaģē".

⚡Сегодня в аэропорту Омска экстренно сел самолёт S7 из-за того, что у Алексея Навального, который в это время находился на борту, резко ухудшилось самочувствие.

У него токсическое отравление pic.twitter.com/H5TXd6ZEQs

— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 20, 2020

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Jarmiša pavēstījusi, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, un izteikusi pieņēmumu, ka opozicionārs ticis tīši saindēts.

Šobrīd Navaļnijs atrodas komā un ir pieslēgts mākslīgās elpināšanas aparātam.

Ceturtdienas rītā no Vācijas pēc Navaļnija izlidojusi medicīniskā lidmašīna, kas jau nosēdusies Omskā. Ceturtdienas vakarā par lidmašīnas nosūtīšanu pavēstīja vācu nevalstiskā organizācija "Cinema For Peace". "Cinema For Peace" vadītājs Jaka Biziļs informējis, ka Navaļnija ārstēšanu ir gatava uzņemties Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

Tomēr Omskas slimnīcas galvenais ārsts piektdienas rītā paziņojis, ka Navaļnija stāvoklis ir nestabils un ka viņš nav transportējams. Politiķa pārvešanu uz slimnīcu ārpus Krievijas pieprasa gan viņa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Tikmēr uz žurnālistu jautājumu, vai Omskas mediķi konsultēsies arī ar saviem vācu kolēģiem, slimnīcas galvenais ārsts atbildējis, ka tas neesot nepieciešams, jo, viņaprāt, Maskavas Burdenko un Pirogova institūtu speciālisti neesot sliktāki par vācu ārstiem.

Jarmiša paudusi viedokli, ka aizliegums pārvest Navaļniju uz citu slimnīcu apdraud viņa dzīvību. Preses sekretāre uzsvērusi, ka tā esot sazvērestība pret cilvēka dzīvību, kuru ar varasiestāžu sankciju īsteno ārsti.