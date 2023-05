Operācijā Belgorodā pirmo reizi sagrābta bruņutehnika uz Krievijas zemes

Pirmdien Krievijas informācijas telpu satricināja ziņas par bruņotu grupu iekļūšanu Belgorodas apgabalā, amatpersonas ziņo, ka "tīrīšana" no diversantiem turpinās arī otrdien. Tikmēr sociālajos tīklos ir liecības par pirmo gadījumu, kad agresovalsts bruņutehnika šī kara laikā sagrābta pašas Krievijas teritorijā.

Krievijas Belgorodas apgabalā pirmdien iebrukušas Ukrainas pusē karojošas krievu brīvprātīgo vienības leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK). Par to, kas zināms līdz šim, vairāk var lasīt šeit.

Vizulāli apstiprinātas liecības norāda, ka tehniku zaudējusi gan Krievijas puse, gan no Ukrainas iebraukusī vienība.

Reidam Belgorodas apgabalā var būt gan informatīvi, gan tīri militāri ieguvumi, portālam "Delfi" skaidro militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš.