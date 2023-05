Opozīcija Zimbabvi apsūdz amnestijas piešķiršanā bīstamiem izvarotājiem

Zimbabves galvenā opozīcijas "Pilsoņu Pārmaiņu" (CCC) koalīcija apgalvo, ka pagājušajā nedēļā daļa no vairāk nekā 4 000 ieslodzīto, ieskaitot bērnu izvarotājus, atbrīvoti, pamatojoties uz prezidentālo amnestiju, vēsta raidsabiedrība BBC.

Prezidents Emersons Mnangagva apžēloja ieslodzītos no 47 cietumiem, cenšoties atbrīvot vietu pārpildītajās ieslodzījuma iestādēs.

Kā norāda valsts varasiestādes, izvarošana bijusi viena no apsūdzībām, kas nav iekļauta amnestijā. Tomēr, kā apgalvo vietējie mediji, vairākos video redzams kā izvarotāji svin savu brīvību. Daļa no tiem apcietinājumā neesot pavadījuši pat gadu.

CCC trešdien publiskoja paziņojumu, kurā norādīja, ka bija "izteikti neracionāli atbrīvot bīstamus, nereabilitētus likumpārkāpējus atpakaļ sabiedrībā" pirms par šo soli ir informēti un sagatavoti izvarošanas upuri. "Nereabilitētu izvarotāju, kuri nav izcietuši sev piespriesto sodu, atgriešana savā kopienā bez pārbaudēm vai pasākumiem, lai aizsargātu upurus, apdraud sievietes un meitenes. Tas nekad nevar būt saprātīgi attaisnojams demokrātiskā sabiedrībā," komentēja koalīcijas pārstāvis Fadzaji Mahere.

Arī iedzīvotāji sociālajos medijos pieprasījuši lēmumu atsaukt, pamatojot, ka tas pakļauj sievietes briesmām.

"Normālās valstīs amnestiju nekad nepiešķir izvarotājiem vai cilvēkiem, kas pastrādājuši vardarbīgus noziegumus. Sievietes nav drošībā šajā režīmā," savā "Twitter" profilā komentēja Zimbabves žurnālists un valdošā režīma kritiķis Hopevels Činono. Žurnālists atsaucies uz video, kurā redzams kā viens no atbrīvotajiem noziedziniekiem, atzīstas 13 gadus vecas meitenes izvarošanā.

