Orbāns tiek kritizēts par Imres Naģa statujas pārvietošanu

Ungārijas opozīcijas partijas piektdien kritizēja premjerministru Viktoru Orbānu par 1956. gada revolūcijas varoņa Imres Naģa statujas pārvietošanu Budapeštas centrā.

Pēc varas iestāžu rīkojuma Naģa bronzas statuja piektdienas rītā tika pārvietota no Mocekļu laukuma Ungārijas parlamenta ēkas tuvumā šī laukuma renovācijas ietvaros. Varas iestādes paziņoja, ka arī Naģa statuja tiks renovēta un no nākamā gada atradīsies citā laukumā nepilna kilometra attālumā no līdzšinējās atrašanās vietas.

Komunistu politiķis Imre Naģs, kurš 1956. gada pretpadomju revolūcijas laikā bija atjaunots premjerministra amatā, 1958. gadā par šīs revolūcijas atbalstīšanu tika sodīts ar nāvi pakarot. Naģam veltītā statuja tika uzstādīta 1996. gadā viņa 100 gadu jubilejā par kāda nekustamo īpašumu magnāta ziedotiem līdzekļiem.

Mocekļu laukuma renovācijas gaitā līdzšinējā Naģa statujas vietā tiks atjaunots piemineklis 1919. gada komunistu režīma upuriem, kas tur bija uzstādīts pēc Pirmā pasaules kara.

Opozīcijas partijas piektdien apsūdzēja Orbānu vēstures revizionismā, kura mērķis esot reabilitēt bijušo Ungārijas vadītāju Miklošu Hortiju.

Orbāna atbalstītāji uzstāj, ka premjers tiecas atjaunot Budapeštas sabiedriskās vietas atbilstoši to izskatam un funkcijām pirms Otrā pasaules kara, kā arī izdzēst 1989. gadā kritušā Ungārijas komunistu režīma atstātās pēdas.