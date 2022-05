Stugna ir aptuveni 68 kilometrus gara Dņepras pieteka Ukrainā, netālu no Kijivas. Tieši šī upe ir devusi vārdu vienam no veiksmīgākajiem ukraiņu ieročiem karā pret Krieviju. Prettanku rakešu komplekss "Stugna-P" ir radīts Ukrainā, un jau vairāk nekā divus mēnešus ukraiņu karavīri ar to iznīcina pretinieku tankus un pat helikopterus. Turklāt atšķirībā no citiem prettanku ieročiem "Stugnas" lielākā priekšrocība ir tā, ka karavīri, kuri kompleksu apkalpo, šāviena brīdī paši var atrasties relatīvā drošībā.

Divi karavīri portatīvā datora ekrānā skatās pretinieku tanku, kas atrodas vairāku kilometru attālumā un brauc caur krūmiem. Sākumā tā izskatās kā datorspēle, bet tad ukraiņu cīnītāji piespiež pogu, atskan būkšķis, un tad karavīrs ar speciālu kursorsviru vada raķeti krievu tanka virzienā. Prettanku raķešu komplekss, no kura šāviņš tikko izlidoja, gan atrodas aptuveni 50 metru attālumā no ukraiņu karavīriem, citā pozīcijā. Aptuveni pēc 20 sekundēm krievu tanks uzsprāgst un ukraiņu karavīri kliedz: "Ir!" Šādi video pēdējo mēnešu laikā parādās viens pēc otra, tajos redzams prettanku raķešu komplekss "Stugna-P", kas kārtējo reizi iznīcina kādu Krievijas armijas bruņutehnikas vienību.

Īsi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā un arī jau kara laikā ziņu virsrakstos bieži parādījās prettanku raķetes "Javelin", kuras Rietumu sabiedrotie steidza piegādāt ukraiņiem. Tomēr paši ukraiņi krietni vairāk dižojas tieši ar pašu izstrādātās prettanku iekārtas "Stugna-P" panākumiem kaujas laukā.

Parāda sevi pie "kiborgiem"