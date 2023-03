Ostā apgāžoties kuģim, Edinburgā cietuši 33 cilvēki

Apgāžoties kuģim sausajā dokā, trešdien Einburgā cietuši vismaz 33 cilvēki, vēsta BBC.

Atbildīgie dienesti ziņo, ka 21 cilvēks nogādāts slimnīcā, bet 12 cilvēkiem sniegta palīdzība notikuma vietā – Karaliskajā dokā Edinburgas ostas rajonā. Incidentā iesaistīts pētniecības kuģis "Peterl", kas pieder ASV jūras kara flotei.

Sociālajos tīklos ievietotajos attēlos redzams, ka 3000 tonnu smagais kuģis sagāzies 45 grādu leņķī.

Doka, kurā notika incidents, pārvaldnieks pagaidām nav sniedzis komentārus, kas bijis par iemeslu, kādēļ kuģis apgāzies. Par notikušo uzsākta izmeklēšana, kas skaidros negadījuma iemeslus.

Witnesses described the RV Petrel, a research ship belonging to the estate of Paul Allen, the late philanthropist and co-founder of Microsoft, as listing at a 45-degree angle. The vessel is deployed to survey shipwrecks pic.twitter.com/Oy7koujoUi