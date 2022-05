Otrdien pirmoreiz apšaudīti Aizkarpati; Krievija izgāž dusmas par savu nespēku, saka Zelenskis

Krievija ar otrdien veiktajiem raķešu triecieniem Ukrainā mēģina izgāzt dusmas par savu nespēku, savā nakts uzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Krievijas karaspēks otrdien izšāva vairāk nekā 20 raķešu uz dažādiem Ukrainas reģioniem valsts rietumos un centrālajā daļā, kā arī apšaudīja dzelzceļa stacijas un elektrības apakšstacijas.

"Acīmredzot Krievijas militāristi šodien galēji nervozi reaģēja uz mūsu panākumiem. Dažādas Ukrainas pilsētas atkal kļuva par mērķiem Krievijas raķetēm, Krievijas triecieniem. Ļviva, Vinnica, Kijivas apgabals, Dnipropetrovskas apgabals, Odesa, Harkivas apgabals - tas viennozīmīgi neliecina par to, ka Krievijai būtu kāds īpašs militārs mērķis. Dot triecienu Aizkarpatiem? Ko tas konkrēti var dot Krievijai? Viņi mēģina izgāzt dusmas par savu nespēku. Tāpēc, ka Ukraina viņiem nav pa spēkam."

"Tomēr [Krievijai] pa spēkam - vismaz pagaidām - ir nodedzināt bērnu atrakcijas Harkivas Gorkija parkā vai sagraut kādu tiltu, vai noliktavu ar graudiem, vai dzīvojamo namu ar cilvēkiem. Jo vairāk šādu triecienu, jo tālāk Krievija ir no civilizācijas. No tā, kas tiek saukts par civilizētību," sacīja Zelenskis.

Uz Ukrainu izšautas vairāk nekā 20 raķetes

Krievijas karaspēks otrdienas vakarā izšāva vairāk nekā 20 raķešu uz dažādiem Ukrainas reģioniem, un vairākums šo raķešu tika raidītas no Kaspijas jūras reģiona, paziņoja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības preses sekretārs Jurijs Ihnats.

"3. maija vakarā bija gaisa trauksme visā Ukrainas teritorijā. Krievijas stratēģiskie bumbvedēji "Tu-95" vai "Tu-160" īsteno raķešu triecienus no Kaspijas reģiona. Orientējoši [no lidmašīnām] ir izšautas 18 raķetes, kas trāpījušas infrastruktūras objektos Dnipropetrovskas, Kirovohradas, Ļvivas, Vinnicas, Kijivas un Aizkarpatu apgabalos. No citiem līdzekļiem ir veikti raķešu triecieni Odesas un Doneckas apgabaliem," sacīja Ihnats.

"3. maijā [Ukrainas] Gaisa spēku un Sauszemes spēku pretgaisa aizsardzība notrieca vismaz astoņas spārnotās raķetes, dati vēl tiek precizēti. Ir arī ziņas par septiņu bezpilota lidaparātu un vienas aviācijas raķetes iznīcināšanu."

Ihnats pievērsa uzmanību tam, ka Krievijas karaspēks sargā savas lidmašīnas un helikopterus, tāpēc tie neielido Ukrainas Bruņoto spēku kontrolētajā gaisa telpā.

Ukrainas Gaisa spēku lidaparāti diennakts laikā veica desmitiem izlidojumu. Iznīcinātāju aizsegā triecienaviācijas grupas deva apmēram 10 raķešu un bumbu triecienus pretinieka spēku koncentrācijas vietām, munīcijas noliktavām un dzīvajam spēkam.

Iepriekš bija ziņots, ka Krievijas armija otrdienas vakarā apšaudījusi ar raķetēm Ļvivas apgabalu, traucējot vilcienu satiksmi un vietām pārraujot elektroapgādi. Sprādzieni bija dzirdami arī Odesas, Kirovohradas, Ivanofrankivskas, Kijivas un Dnipropetrovskas apgabalos.