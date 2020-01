Pa bāzēm Irākā izšautas 22 raķetes; Bagdāde pirms trieciena brīdināta

Naktī uz trešdienu notikušajā Irānas raķešu uzbrukumā pa militārajām bāzēm Irākā piezemējušās 22 raķetes, no kurām divas nav eksplodējušas, atsaucoties uz Irākas armiju, vēsta raidsabiedrība BBC.

Uzbrukums noticis 8. janvārī laika posmā no pulksten 1.45 līdz 2.15 pēc vietējā laika.

Irākas spēki paziņojuši ka pirms trieciena neilgi pirms pusnakts saņemuši brīdinājumu no Irānas par gaidāmo raķešu uzbrukumu, ziņo raidsabiedrība CNN.

Paziņojumā Irākas pusei paskaidrots, ka ir sākta atbilde par ģenerāļa Kasama Soleimani nogalināšanu un drīzumā sekos raķešu trieciens, kas būs vērsts pret vietām, kur Irākā dislocēti ASV spēki. Konkrētas vietas nav nosauktas.

17 raķetes izšautas pa Al Asada gaisa spēku bāzi, bet divas no tām nokritušas netālu Hitanas apkārtnē un nav uzsprāgušas.

Vēl piecas raķetes izšautas pa starptautiskās koalīcijas bāzi Erbīlā. Ne Irākas spēki, ne ASV nav ziņojušas, ka triecienos būtu cietuši karavīri.

Irākas televīzija ziņo, ka divas raķetes nokritušas Erbīlas provinces Sidanas ciemā, bet vēl viena kaimiņos esošajā Dohukas provincē.

Sidana atrodas aptuveni 16 kilometrus no Erbīlas, kur izvietoti ASV vadītās koalīcijas spēki.

احدى صواريخ قصف ايران البالستية التي سقطت في قرية حيطان في هيت ٤٠ كم عن قاعدة عين الاسد . One of the ballistic missiles of Iran that landed in the village of Hitan in Heet, 40 km from the Ein Al-Assad Airbase #insm_iq #Iran #Iraq #USvsIran #IranUsa pic.twitter.com/8MFI8xMUnB



Raķešu uzbrukumi ir Irānas atbilde par tās ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanu ASV dronu triecienā 3. janvārī Bagdādē.

Irānas prezidents Hasans Ruhani trešdien paziņojis, ka galīgā atbilde par Soleimani nogalināšanu būs visu ASV spēku izraidīšana no reģiona. Viņš savā tvitera ierakstā arī apgalvo, ka, ja Soleimani nekarotu pret tādām teroristu grupām kā “Daesh”, “Al Nusra”, “Al Qaeda” un citām, Eiropas galvaspilsētas tagad būtu lielās briesmās.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.