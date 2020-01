Pa bāzēm Irākā izšautas 22 raķetes; divas nav eksplodējušas

Naktī uz trešdienu notikušajā Irānas raķešu uzbrukumā pa militārajām bāzēm Irākā piezemējušās 22 raķetes, no kurām divas nav eksplodējušas, atsaucoties uz Irākas armiju, vēsta raidsabiedrība BBC.

Uzbrukums noticis 8. janvārī laika posmā no pulksten 1.45 līdz 2.15 pēc vietējā laika.

17 raķetes izšautas pa Al Asada gaisa spēku bāzi, bet divas no tām nokritušas netālu Hitanas apkārtnē un nav uzsprāgušas.

Vēl piecas raķetes izšautas pa starptautiskās koalīcijas bāzi Erbīlā. Ne Irākas spēki, ne ASV nav ziņojušas, ka triecienos būtu cietuši karavīri.

Irākas televīzija ziņo, ka divas raķetes nokritušas Erbīlas provinces Sidanas ciemā, bet vēl viena kaimiņos esošajā Dohukas provincē.

Sidana atrodas aptuveni 16 kilometrus no Erbīlas, kur izvietoti ASV vadītās koalīcijas spēki.

احدى صواريخ قصف ايران البالستية التي سقطت في قرية حيطان في هيت ٤٠ كم عن قاعدة عين الاسد

One of the ballistic missiles of Iran that landed in the village of Hitan in Heet, 40 km from the Ein Al-Assad Airbase#insm_iq#Iran #Iraq #USvsIran #IranUsa pic.twitter.com/8MFI8xMUnB