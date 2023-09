Ukrainas militārais izlūkdienests (GUR) atzinis, ka pērnā gada decembrī notikušie triecieni pa Krievijas militārajiem lidlaukiem "Djagiļevo" un "Engels" tika realizēti ar reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem Tu-141 "Striž", teikts GUR filmā "Notriektie Krievijas lidotāji".

2022. gada 5. decembrī notikušie triecieni pa aviācijas bāzi Saratovas apgabala Engelsā, kas atrodas aptuveni 800 kilometrus no Ukrainas robežas, un līdzīgā attālumā esošās "Djagiļevo" pie Rjazaņas, raisīja daudz jautājumu un diskusijas, ar kādu ieroci Ukraina spējusi veikt uzbrukumu tik lielā attālumā.



Izlūkdienests sniedz atbildi uz šo jautājumu.

#Russia: The first image of the results of a Ukrainian long-range strike against Dyagilevo Air base near Ryazan shows that a Russian Tu-22M3 strategic bomber received damage, along with a fuel truck.

More photos required, but the damage to the bomber appears to be minor. pic.twitter.com/P7Ke2DUFfz