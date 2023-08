Pakistānā no trošu vagona izdevies glābt divus bērnus; seši pasažieri joprojām iesprostoti (plkst. 17:10)

Pakistānā, pārtrūkstot trosēm, vagonā, gandrīz 300 metru augstumā otrdienas rītā tika iesprostoti astoņi cilvēki, tai skaitā seši bērni, no kuriem divus izdevies izglābt, ziņo raidsabiedrība BBC.

Astoņi pasažieri bijuši ceļā uz skolu, kad agri no rīta pārtrūkuši vairāki kabeļi, atstājot transportlīdzekli karājamies no tikai viena kabeļa. Vagonā atradušies seši bērni. Varasiestādes ziņo, ka līdz šim glābējiem izdevies glābt divus bērnus.

Vagoniņš palicis karājamies 274 metru augstumā Pešavāras provinces kalnainajā daļā. Provincē nav ne infrastruktūras, ne pamata iestāžu vai aprīkojuma. Iedzīvotāji pacēlājus izmanto transportam, kā arī ūdens un pārtikas piegādēm.

Policija informējusi, ka trošu vagons no rīta veicis vēl četrus braucienus. Piektā brauciena laikā troses pārtrūka.

Komisāra palīgs Džavads Husains komentēja, ka glābšanas operāciju mēģina veikt ar Pakistānas armijas helikopteru palīdzību. Viens no glābējiem jau divas reizes mēģinājis ar virves palīdzību nolaisties līdz vagonam, tomēr neveiksmīgi.

Glābēji pēcpusdienā paziņoja, ka strādā pie alternatīva glābšanas plāna - abās vagona pusēs novilkt jaunu trosi gadījumam, ja armija nespēs izglābt pasažierus ar helikopteriem.

Aculiecinieku uzņemtajos video un bildēs redzams arī cilvēku pūlis, kas sapulcējies, lai vērotu glābšanas operāciju.

BREAKING: 6 Children, 2 Adults Trapped in Cable Car 1,000+ Feet in air

- 8 people have been trapped in a cable car in the town of Battagram in Pakistan for the last 8 hours.

- The 6 children were taking the cable car to school with 2 adults when the wires attached to the car… pic.twitter.com/D0tnuI0eNZ