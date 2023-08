Pakistānā pēc uzbrukumiem kristiešu baznīcām arestēti vairāk nekā 100 musulmaņu

Trešdien, 16. augustā, pēc apsūdzībām par islāma zaimošanu, musulmaņu pūlis izdemolēja astoņas baznīcas un vairākas dzīvojamās mājas, atsaucoties uz amatpersonu paziņojumiem, vēsta medijs CNN.

Pakistānas policijas ziņojumā norādīts, ka vietējās varasiestādes Džaranvalas pilsētā izvirzīja apsūdzības diviem kristiešiem par "svētā Korāna apgānīšanu un pravieša Muhameda ļaunprātīgu izmantošanu". Ziņojumā teikts, ka šie vīrieši apsūdzēti saskaņā ar Pakistānas likumiem par zaimošanu. Vardarbību pilsētā izraisījuši apgalvojumi, ka kristiešu vīrieši izplēsuši vairākas lapas no Korāna.

Raidsabiedrība BBC ziņo, ka uzbrukumā piedalījušies vairāki tūkstoši musulmaņu. Līdz šim policijai izdevies arestēt vismaz 100 no šiem nemieriniekiem.

Sociālā taisnīguma centra (CSJ) darbinieks Jasirs Tabils intervijā ar CNN apgalvoja, ka cilvēku pūlis izdemolējis un aizdedzinājis viena kristīga vīrieša māju. Vīrietis ticis apsūdzēts par zaimojošiem komentāriem pret islāmu. Pilsētā aizdedzinātas arī vairākas kristiešu baznīcas, tostarp katoļu baznīca.

Medijs uzsver, ka Pakistānas kristiešu kopienas regulāri tiek pakļautas striktajiem valsts zaimošanas likumiem, kuri, pēc aktīvistu teiktā, vēsturiski manipulēti, lai vajātu minoritātes un izolētu tās no sabiedrības.

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL