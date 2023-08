Pakistānā trošu vagonā iesprostoti astoņi cilvēki, tai skaitā seši bērni, ziņo raidsabiedrība BBC.

Astoņi pasažieri bijuši ceļā uz skolu, kad agri no rīta pārtrūkuši vairāki kabeļi, atstājot transportlīdzekli karājamies no tikai viena kabeļa. Seši no pasažieriem ir bērni.

Vagoniņš palicis karājamies 274 metru augstumā Pešavāras provinces kalnainajā daļā. Provincē nav ne infrastruktūras, ne pamata iestāžu vai aprīkojuma. Iedzīvotāji pacēlājus izmanto transportam, kā arī ūdens un pārtikas piegādēm.

BREAKING: 6 Children, 2 Adults Trapped in Cable Car 1,000+ Feet in air

- 8 people have been trapped in a cable car in the town of Battagram in Pakistan for the last 8 hours.

- The 6 children were taking the cable car to school with 2 adults when the wires attached to the car… pic.twitter.com/D0tnuI0eNZ