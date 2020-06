Palestīniešu premjers iesniedzis atbildes priekšlikumus Trampa plānam

Palestīnieši iesnieguši starptautiskajam Tuvo Austrumu diplomātiskajam kvartetam atbildes priekšlikumus ASV prezidenta Donalda Trampa Tuvo Austrumu miera plānam, kurā paredzētas, ka Izraēla anektēs lielu daļu okupēto Rietumkrasta palestīniešu teritoriju, otrdien pavēstīja palestīniešu pašpārvaldes premjerministrs Mohammeds Štajehs.

"Mēs pirms dažām dienām iesniedzām kvartetam atbildes priekšlikumus," viņš sacīja, izsakoties par konflikta vidutāju grupu, kurā ietilpst ANO, ASV, Eiropas Savienība (ES) un Krievija.

Priekšlikumos paredzēta "suverēnas, neatkarīgas un demilitarizētas palestīniešu valsts" izveidošana" ar "nelielām robežu modifikācijām, kur tas ir nepieciešams".

Dokumentā nākotnes valstu starpā paredzēta apmaiņa ar līdzvērtīgām teritorijām, premjers sacīja preses konferencē.

Trampa šogad piedāvātais Tuvo Austrumu miera plāns, kurā nav ņemtas vērā pat palestīniešu minimālās prasības, ir izteikti labvēlīgs Izraēlai, paredzot, ka Izraēla varēs anektēt 30% okupēto Rietumkrasta teritoriju, palestīniešiem atvēlētā Rietumkrasta daļa būs sašķelta anklāvu arhipelāgā, bet galvaspilsētas loma atvēlēta Abudisai - ciematam uz austrumiem no Izraēlas anektētās Austrumjeruzalemes.

Palestīnieši un ES ir nopēluši Trapa plānu, norādot, ka ar to faktiski tiek aizvērtas durvis Tuvo Austrumu konflikta divu valstu risinājumam.

ES pieprasa, lai Izraēla atsakās no aneksijas plāniem, par kuriem Izraēlas valdība solījusi paziņot pēc 1. jūlija.

ES dalībvalstis arī izvērtē tālākās rīcības variantus, apsverot iespēju noteikt ekonomiskās sankcijas un atzīt palestīniešu valstiskumu, šādi cenšoties atturēt Izraēlu no aneksijas, kā arī to, kā rīkoties tad, ja Izraēlu no šī soļa atturēt neizdosies, norādījuši diplomātiskie avoti.

"Mēs gribam, lai Izraēla izjūt diplomātisko spiedienu," sacīja palestīniešu pašpārvaldes premjers.

"Pirmo reizi Eiropas politiskie sabiedrotie diskutē par sankcijām pret Izraēlu, jo mēs to viņiem lūdzām," norādīja Štajehs.