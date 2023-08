Pameži ietekmē kauju tempu Ukrainas dienvidos, ziņo britu izlūki

Pamežu ataugšana kaujas laukos, Ukrainas dienvidos ir viens no faktoriem, kas veicina kopumā lēno kaujas gaitu šajā reģionā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pārsvarā aramzeme šajā kaujas zonā tagad ir atstāta atmatā jau 18 mēnešus, un siltajos, mitrajos vasaras apstākļos paātrinās nezāļu un krūmu atgriešanās.

Papildu augu pārsegs palīdz maskēt Krievijas aizsardzības pozīcijas un padara aizsardzības mīnu laukus grūtāk iztīrāmus, norāda Lielbritānijas ministrija.

Lai gan pamežs var nodrošināt aizsegu arī nelieliem slēptiem kājnieku uzbrukumiem, tā dēļ abām pusēm ir arī grūtāk virzīties uz priekšu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GXacjiLNLe

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2f6MCYI8Em