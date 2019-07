Pamplonas vēršu skrējienā 'San Fermin' ievainoti pieci cilvēki

Spānijas ziemeļos Pamplonā jau septīto dienu notiek tradicionālais “San Fermin” vēršu skrējiens, kurā sestdienas skrējienā ievainojumus guvuši pieci cilvēki, vēsta “Reuters”.

Sarkanā krusta pārstāvji medijiem teica, ka neviens skrējējs nav ievainots no vērša raga. Diviem no cietušajiem bija rokas savainojums, kas radies krītot, vēl divi cieta no galvas traumām, bet vēl vienam ir traumēts krūškurvis.

Šie skrējieni notiek kopš svētdienas, 7. jūlija un ilgs līdz svētdienai, 14. jūlijam.

Nedaudz vairāk kā divu minūšu laikā cilvēki kopā ar sešiem vēršiem veica 875 metrus garo distanci pa šaurajām vecpilsētas ieliņām, kas noslēdzas pilsētas vēršu sacensību laukumā, kur dzīvnieki tiks nogalināti vēršu cīņās.

Kopumā kopš 1911. gada skrējienos bojā ir gājuši 15 cilvēki. Pēdējais letālais skrējiens notika 2009. gadā.

Skrieties ar vēršiem var ikviens cilvēks, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. Dalībnieki bīstamajā skrējienā drīkst ņemt līdzi vienīgi sarullētu avīzi, ar ko aizgaiņāt satracinātos mājlopus. Tiem, kuri skrējienā paklūp, iesaka nemēģināt piecelties un nogaidīt, kamēr vērši paskrien garām.

Tradīcijas pirmsākumi meklējami 16. gadsimtā, kad vērši tika dzīti pa Pamplonas ielām uz arēnu, kur svētku ietvaros notika vēršu cīņas. Laika gaitā vēršiem pa priekšu sāka skriet pārgalvīgi pilsētas iedzīvotāji. Vietējās varas iestādes gadiem ilgi mēģināja šo praksi izskaust, bet ar laiku bija spiestas atzīt, ka šie pūliņi ir bezjēdzīgi, un 1876.gadā oficiāli atzina skriešanos ar vēršiem.