Panākta jauna 'Brexit' vienošanās, paziņo Džonsons un Junkers

Pirms gaidāmās Eiropas Savienības (ES) līderu tikšanās Briselē ir panākta "Brexit" vienošanās starp Lielbritāniju un ES, paziņojis britu premjers Boriss Džonsons.

"Mums ir lieliska vienošanās, kas atgriež kontroli," mikroblogošanas vietnē ierakstījis Džonsons.

Vēlāk vienošanās noslēgšanu apstiprināja arī Eiropas Komisijas (EK) prezients Žans Klods Junkers.

Abas puses vēl strādā pie vienošanās teksta, bet tā vēl jāapstiprina Lielbritānijas un ES parlamentos, skaidro raidsabiedrība BBC.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl