Pandēmijas radītā krīze saudarābus piespiež atlikt Neom būvi

Saūda Arābija atlikusi pustriljonu eiro vērtās megapilsētas Neom būvniecību, pandēmijai sekojošajai krīzei, kā arī naftas cenu lejupslīdei smagi sitot pa bagātās Līča valsts ekonomiku, ziņo reģionālais portāls "Al Bawaba".

Plānotā pilsēta, kuras pirmo būvniecības posmu bija jāatklāj 2025. gadā, jaunos iedzīvotājus, visticamāk, uzņems ievērojami vēlāk. Valsts jau izziņojusi vērienīgus taupības pasākumus, cita starpā apdraudot arī pilsētas būvniecības plānus.

Turklāt tas notiek tikai mēnešus pēc tam, kad uzsākta vērienīga vietējo iedzīvotāju pārvietošana, lai nojauktu viņu nākotnes pilsētai neatbilstošos mājokļus. Līdz šim Neom tapuši tikai nedaudzi jauni objekti – helikopteru nolaišanās laukumi un atsevišķas marokāņu tipa dzīvojamās savrupmājas, atzīmē medijs.

Neom būvniecības padomes loceklis Ali Šihabi "Times" atzinis, ka visi projekti tiks atlikti: "Tie nav apturēti, tie turpinās daudz lēnāk." Piemēram, daudzu būvniecībā iesaistīto darba stundas samazinātas uz pusi.

Saūda Arābija taupības režīma ietvaros arī no pirmā jūlija plāno trīskāršot pievienotās vērtības nodokli no 5% uz 15%, bet jau no jūnija uz pusi samazinās pilsoņiem piešķiramās naudas apjomu. Finanšu ministrs Mohameds al Džadāns atzīmējis, ka tie ir nepieciešami mēri, reaģējot uz krīzi.

Taupības režīma ieviešana liecina par galēju soļu nepieciešamību, jo Saūda Arābijas līderi izsenis izvairījušies no labumu liegšanas pilsoņiem. Saudarābu žurnālists Ali al Ahmeds krīzi pasludinājis par "iespējams lielāko ekonomisko izaicinājumu", ar kādu Saūda Arābija ir saskārusies.

Tikmēr degvielas cenas vietējā tirgū tikšot uz pusi samazinātas, lai arābu valsts iedzīvotājiem ļautu vieglāk pārvarēt krīzi.

Jau šobrīd absolūtajā monarhijā briest neapmierinātība par augstajām ikdienas dzīves izmaksām un miljardu ieguldīšanu dažādos valsts līderu izsapņotos projektos, kāds ir arī Neom pilsēta, atzīmē portāls.

Neom megapilsētas tapšana izziņota 2017. gada beigās un pasludināta par Saūda Arābijas faktiskā līdera kroņprinča Mohammeda bin Salmana ambiciozā Saūda Arābijas ekonomikas pārveides plāna "Vision 2030" centrālo elementu. Plāna vispārīgais mērķis esot mazināt saudarābu atkarību no naftas eksporta, kas ļāvis attīstīt ekonomiku līdz šim, kā arī ļauj finansēt tās reorganizāciju.

Ap pustriljonu eiro vērtās pilsētas būvniecība sākusies ar tās teritorijā iekļauto piekrastes reģiona attīstību un lidostas izbūvi, un, kā liecina aktīvistu publikācijas, šogad uzsākta arī masveidīga vietējo iedzīvotāju pārvietošana, lai varētu nojaukt viņu mājokļus, kuri neatbilst Neom "nākotnes pilsētas" plāniem.

Neom vieta izvēlēta ne tikai starptautiskās kuģniecības "lielceļa" – Sarkanās jūras – ziemeļu piekrastē, bet arī relatīvi tuvu vairākām citām valstīm – Ēģiptei, Izraēlai un Jordānai. Salmans sola, ka pilsēta būšot trīsreiz lielāka par Kipru. Par tās būvniecību atbildīgs Klauss Kleinfelds, kurš agrāk konsultējis arī Krievijas un Ķīnas premjerministrus.