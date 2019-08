Par ES kandidāti SVF izpilddirektora amatam izvirzīta Pasaules Bankas izpilddirektore Kristalina Georgijeva

Eiropas Savienības (ES) valstu finanšu ministru balsojumā piektdien par ES kandidāti Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektora amatam izraudzīta Pasaules Bankas izpilddirektore Kristalina Georgijeva no Bulgārijas.

Georgijeva "tagad ir Eiropas kandidāte SVF izpilddirektora amatam. Viņai ir visas nepieciešamās prasmes, lai veiksmīgi vadītu SVF", tviterī ierakstīja Francijas finanšu ministrs Bruno Lemērs, kurš organizēja balsojumu.

Pēc balsojuma iznākuma paziņošanas Georgijeva pavēstīja, ka lūgusi piešķirt viņai atvaļinājumu, lai varētu apturēt Pasaules Bankas izpilddirektores amata pienākumu pildīšanu.

Izpilddirektors ir otrā augstākā amatpersona Pasaules Bankā, savukārt SVF izpilddirektors ir šīs organizācijas augstākā amatpersona.

Tomēr Georgijeva, kurai 13.augustā apritēs 66 gadi, neatbilst SVF noteikumam, ka SVF izpilddirektoram amatā iecelšanas brīdī jābūt jaunākam par 65 gadiem. Pagaidām nav skaidrs, vai attiecībā uz Georgijevu tiks pieļauts izņēmums.

Kandidatūras SVF izpilddirektora amatam var iesniegt līdz 6.septembrim. Jaunā izpilddirektora izraudzīšanās procesu plānots pabeigt līdz 4.oktobrim.

Georgijeva balsošanas otrajā kārtā, kas notika pa elektronisko pastu, uzvarēja bijušo Nīderlandes finanšu ministru un kādreizējo eirozonas finanšu ministru grupas jeb eirogrupas prezidentu Jerūnu Deiselblūmu. Georgijevu atbalstīja 56% ES valstu, kurās dzīvo 57% ES iedzīvotāju. ES noteikumi gan paredz, ka SVF izpilddirektora amata kandidāta izvirzīšanai nepieciešams, lai kandidatūru atbalstītu vismaz 55% ES valstu, kurās dzīvo 65% ES iedzīvotāju.

Pirms balsošanas pirmās kārtas no cīņas par SVF vadītāja amatu izstājās Spānijas ekonomikas ministre Nadja Kalvinjo un Portugāles finanšu ministrs Mariu Sentenu, Savukārt pēc pirmās kārtas par izstāšanos paziņoja Somijas centrālās bankas prezidents un bijušais ES komisārs Olli Rēns.

Lielbritānija neizmantoja iespēju izvirzīt savu kandidatūru ES valstu finanšu ministru balsojumam. Taču Lielbritānijas centrālās bankas - Anglijas Bankas - prezidents Marks Kārnijs piektdien radiointervijā apliecināja, ka viņam ir interese par SVF izpilddirektora amatu.

Georgijeva ir Pasaules Bankas izpilddirektore kopš 2017.gada. No 2010. līdz 2016.gadam viņa bija ES komisāre, bet no 1993. līdz 2010.gadam strādāja Pasaules Bankā, tostarp no 2008. līdz 2010.gadam bija Pasaules Bankas viceprezidente.

SVF tradicionāli vada eiropietis, bet Pasaules Bankas prezidents ierasti ir ASV pilsonis, taču jaunattīstības valstis apstrīd šo nerakstīto kārtību. Par vienu no iespējamiem pretendentiem uz SVF izpilddirektora amatu tiek uzskatīts Starptautisko norēķinu bankas vadītājs un bijušais Meksikas centrālās bankas prezidents Augustīns Karstenss, kurš iepriekš nesekmīgi kandidējis uz SVF vadītāja posteni.

SVF izpilddirektora amata termiņš ir pieci gadi.

Pašreizējā SVF izpilddirektore Kristīne Lagarda no Francijas atstās šo amatu, jo izvirzīta Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta postenim. Saistībā ar šo izvirzīšanu viņa apturējusi SVF izpilddirektores amata pienākumu pildīšanu.